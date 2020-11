Hoy es un día de felicitaciones

Quiero felicitar a toda la lista 70 porque cómo es de público conocimiento se ha designado para el próximo período a tres compañeros nuestros a ocupar cargos destacados en la Administración que asumirá el Dr. Andrés Lima el 27 de Noviembre .

Daniel Acosta que ya es municipal, ocupará el cargo de Director de Servicios Públicos.

Daniel se sumó a trabajar junto a nosotros y lo realizó con mucha responsabilidad y seriedad, este compañero comprometido nos ayudó cuándo nuestros jóvenes no tenían local. Él gentilmente nos proporcionó un hermoso espacio en Barrio Arralde dónde nuestros jóvenes tuvieron su lugarcito para reunirse y poder realizar todas las tareas desde allí.

También mis felicitaciones al compañero de mil batallas Jorge Fontoura que desde el principio me acompaño . Un hombre que trabajó los 7 días de la semana sin descanso. Jorge ocupará el cargo de Coordinador de Servicios Públicos.

Y a Rafael Sosa Pintos que será Coordinador de Deportes, también va mis saludos. Me consta que Rafael es un gran trabajador y conocedor del tema. Estamos seguros que los tres compañeros se van a desempeñar muy bien. Que realizarán su trabajo con responsabilidad y siempre tratando de realizarlo de manera profesional y ejecutiva .

Hoy estamos felices porque sabemos que esto es un premio al trabajo realizado por todos los integrantes de la 70. No quiero olvidarme de los jóvenes que con entusiasmo y gran capacidad de trabajo lo dieron todo para lograr sumar y que el Compañero Andrés Lima sea reelecto Intendente.

Voy a aprovechar también para agradecerle a Andrés por la oportunidad que me dio siempre, de mi parte traté de trabajar fuerte y dar todo de mi para poder retribuirle.

Esto es un proceso , debemos permanecer más unidos que núnca . La 70″ La lista de la gente» debe seguir haciendo las cosas bien, con humildad y trabajo .

Mario Furtado Edil Electo FA