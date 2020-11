Billar: Cultura «B» fue el ganador del Torneo Acumulado.

Se jugó la última fecha de la Segunda Rueda del Campeonato Salteño de Billar denominado “Enrique Quevedo”, estos fueron los resultados:

Taxi 2 – Almagro 2

Cultura B 3 – River Plate 1

Centenario 2 – Cerro 2

Cultura A 3 – Defensor 1

Libre: Circulo Sportivo.

ACUMULADO PARA CULTURA B

Se definió el Acumulado a favor de Cultura B que con 108 puntos fue el campeón, Circulo Sportivo segundo con 105, luego Almagro 101, Centenario 100, Cultura A 96, Taxi 92, Cerro 89, Defensor 87, hasta acá los clasificados a los play off, último River Plate con 79 puntos.

PLAY OFF

Los cruces de play off son 1 con 8, 2 con 7, 3 con 6, 4 con 5. El campeón del acumulado en caso de no ganar los play off, tiene un partido extra en cancha neutral con el ganador de los play off.