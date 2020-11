Coutinho le reclama a DINAMA falta de acciones para cuidar las costas del Río Uruguay

Visitaron la Comisión de Medio Ambiente del Senado las autoridades de la Dirección del Medio Ambiente (DINAMA) y la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), el especialista en gestión ambiental, Eduardo Andrés y la

Arquitecta Viviana Pesce, respectivamente. En el orden del día estaba previsto sendos informes del destino de los desechos tóxicos y contaminantes en el territorio nacional y los procedimientos que se realizan, entre otros temas.

Señalaron los visitantes que la DINAMA y DINAGUA eran dos unidades ejecutoras del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, recientemente creado. Fijaron sus cometidos en la Protección del Medio Ambiente y destacaron el Plan Nacional de Aguas. Advirtieron que las unidades más importantes son la División de Evaluación Ambiental y la División de Control Ambiental; realizan evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones, protección y desarrollo sostenible del ambiente. Sostuvieron que todas las actividades industriales, agropecuarias y humanas en general están respaldadas por estos estudios.

• Coutinho se preguntó por los plazos de las autorizaciones ambientales

El senador se manifestó preocupado por el plazo excesivo, de ocho a doce meses, para autorizar una inversión determinada en cualquier parte del territorio nacional. Afirmó que los tiempos de las inversiones privadas son muy distintas a las de las inversiones del Estado (y la burocracia administrativa y ambiental) y el hecho de solicitar una autorización para generar una inversión y después esperar tanto tiempo, eventualmente un año, “me parece que a golpe de ojo es mucho” y hasta perjudicial. Agregó que “hacer inversiones implica generar facilidades y buscar oportunidades, por lo que muchas veces esos plazos terminan siendo una dificultad”. Se preguntó si era normal tanto tiempo…

• ¿Qué hicieron con la erosión en costas del Río Uruguay aguas debajo de Salto Grande?

Coutinho fue enfático y claro respecto a la situación de las costas del Río Uruguay, lo que por obvias razones conoce y ha sufrido de sobra. Concretamente preguntó a las autoridades cuáles eran sus opiniones y acciones al respecto de la erosión aguas debajo de la Represa de Salto Grande, sobre todo cuando habían afirmado su constante defensa de las costas y las batería de acciones que realizaron al respecto. ¿Cuáles?…

• Hace 20 años que vengo reclamando sobre el daño efectuado a la costa ribereña

He reclamado y hecho juicios en el tiempo porque no hubo acción alguna para frenar el daño que es generado por la represa de Salto Grande. Y cuando, sentado en esta banca del Senado, escucho que precisamente una de vuestras tareas es conservar, defender y considerar las acciones en la zona costera del Uruguay, entonces me veo obligado a preguntarle claramente cuáles son las acciones que dicen están emprendiendo, ahora o antes, o cuando…

• Sé de lo que hablo porque vivo al lado del Río Uruguay

Coutinho expresó que “más allá de lo que digan o expliquen lo digo con propiedad, porque vivo al lado del Río Uruguay, y les puedo asegurar que no existe ninguna batería de acciones relacionadas a la preservación o manejo de las costas ribereñas”, durante ningún gobierno, blanco, colorado o frenteamplista. “Lo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la binacionalidad en la administración del Río lo conozco en todos sus pormenores. Y digo que la Represa de Salto Grande “es la única que rompió en el mundo y nunca pagó. No hay antecedentes de empresas que rompan algo y no paguen…He estado interiorizado y cada vez más preocupado sobre el tema.”