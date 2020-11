Senador Coutinho en acción Seguidilla de encuentros políticos en OPP, ANTEL, BSE.

Germán Coutinho no para y sigue trabajando políticamente y a favor del gobierno de coalición. En estos días ha permanecido en Montevideo en el seguimiento del tratamiento de la ley presupuestal en la Comisión de Hacienda del Senado. El senador tiene cifradas esperanzas de logros y objetivos alcanzados con el proyecto que será presentado al plenario de la Cámara a la brevedad, está haciendo los esfuerzos para la mejor ley posible y la más razonable distribución de los recursos.

• OPP, ANTEL y BSE

Sin perjuicio el senador colorado estuvo activo y en contacto político con correligionarios, amigos y autoridades de gobierno, todos dirigentes batllistas de la lista 15 y bajo el liderazgo del Dr. Jorge Batlle. En todos los casos fueron encuentros amables y constructivos para los proyectos políticos en cursos y también el desarrollo del gobierno de coalición. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conversó largamente con el Ec. Isaac Alfie, sobre las obras a financiar en el interior y en el norte del país. En ANTEL estuvo con su presidente, Gabriel Gurmendez, donde desarrollaron los temas de la conectividad nacional en vista y los desafíos tecnológicos que se avecinan; Gurmendez siempre fue un técnico reconocido y estimado por el ex presidente Batlle y miembro de su círculo íntimo de acción política, que ahora forma parte del entorno político del senador Coutinho. Finalmente estuvo en el Banco de Seguros del Estado con el presidente José Amorin Batlle, ex diputado y senador de la 15, socio político de los últimos tiempos, con quien repasó los temas relacionados a los seguros de los trabajadores y relativos a la producción nacional; además de las acciones políticas inmediatas del grupo colorado que integran.

• Raúl Lorenzo Batlle

Coutinho y Raul L. Batlle, hijo de Jorge Batlle y dirigente de la lista 15 nacional, se reunieron en el despacho del senado para tratar los temas del futuro inmediato de la agrupación colorada. No pasó de largo la emoción y los sentimientos al estar en el mismo despacho usado por Don Luis Batlle Berres primero, y luego por el Jorge Batlle Ibañez, padre e hijo, los dos ex presidentes de la República, lugar que traía muchos recuerdos a ambos y de gran simbolismo proyectado al futuro. Raul Batlle fue candidato en Montevideo y estuvo en el acto de cierre de campaña de Coutinho en Salto.