Intendencia cumplió con el compromiso de mantener el refugio en el ex Hotel Biasetti y seguirá colaborando con ollas populares

El pasado sábado 31 de octubre culminó el denominado “Plan Invierno” y se procedió a la entrega del inmueble donde funcionó el refugio para varones (ex hotel Biasetti) que había sido otorgado a la comuna en comodato hasta esa fecha. Sobre el particular, el intendente Alejandro Noboa informó que, días atrás, recibió un informe elaborado por técnicas de la Dirección de Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo Social, en el que informaron sobre las dificultades para sostener en el tiempo este proyecto. Por lo tanto, la Intendencia cumplió con el compromiso de mantener el lugar funcionando desde el 1º de mayo hasta el pasado sábado, aportando funcionarios para las distintas tareas y con el apoyo del Ejército Nacional que aportó la alimentación de las personas que allí se encontraban alojadas y ahora podrán asistir a cualquiera de las ollas populares con las que la comuna colabora todas las semanas, a pesar de la negativa del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) de continuar aportando para la elaboración de las comidas desde el pasado 30 de setiembre.

Es así que, desde el 1º de octubre, las colaboraciones con las ollas populares continúan gracias al esfuerzo de la Intendencia de Salto y el Batallón de Infantería Ituzaingó Nº7. La comuna aporta los ingredientes y parte de la logística para abastecer a las ollas populares con 3000 porciones, al tiempo que en el Batallón elaboran los alimentos y contribuyen con el transporte de los mismos. Además, desde que el INDA (que depende del Ministerio de Desarrollo Social) suspendió los apoyos, la comuna colabora con la alimentación con otras 1500 porciones mediante la entrega de ingredientes para la elaboración de las comidas de forma directa en otros lugares donde funcionan ollas populares.

Cabe destacar que la finalización del Plan Invierno no significa el cese de las colaboraciones y asistencias, al punto que la Intendencia de Salto, a través del CECOED, continuará facilitando ingredientes a 25 ollas y 27 merenderos del departamento, contribuyendo a mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria.

Noboa explicó que fue el Mides quien prometió una solución a largo plazo para las personas que estaban alojadas en el refugio para varones, “fue una declaración de buena voluntad, pero no presentó una propuesta ni proyecto concreto”. Para el intendente no hay proyecciones en el mediano plazo, “era una declaración de buena voluntad, como creo que yo que es todo lo que está haciendo el Mides; el Mides lamentablemente, lo que fue en su momento, con sus programas, su planificación… hoy es un salto para un lado y para otro sin ninguna proyección en el mediano plazo, por tanto, esta era parte de su imagen, de su presentación. La Intendencia no se va subir a esa solución; la verdad que no es parte de nuestra forma de trabajar”. El intendente enfatizó en que “son unos improvisados”.