Mi nombre Mtro. SEBASTIÁN MUTTE maestro de Escuela N°88 de Salto. En representación de la lista 100 de Salto.

Entre los días 9 y 14 de noviembre se estarán realizando las Elecciones de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), de AFUPRIM (Asociación de Funcionarios de Primaria) a nivel nacional, como a su vez de la Asociación Magisterial de Salto a nivel departamental.

A nivel no docente la lista propone ampliar a 40 horas semanales, las funciones que desempeñan la totalidad de auxiliares de servicio y administrativos del CEIP

A nivel nacional se elegirán autoridades para ocupar el Secretariado Ejecutivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral por los próximos 3 años.

A nivel local se renovará parcialmente la Comisión Directiva según consta en Estatutos propios de nuestra filial.

Se podrá votar de lunes a viernes en las escuelas en las que se desempeñan los docentes y no docentes.

O concurrir al local de la Asociación Magisterial hasta el sábado al mediodía inclusive.

A nivel docente en lo nacional existe una consigna que pretendemos se cumpla, siendo esta que:

Representamos una opción denominada Lista 100 que encabeza a nivel nacional la colega Daysi Iglesias.

La reglamentación es la misma para todo el país y para todos los colegas.

Aspirando también a crear una lista de aspirantes que cubran licencias de personal auxiliar que por enfermedad o motivos personales soliciten, evitando así la sobrecarga de obligaciones sobre otros compañeros.

El camino que comenzamos a recorrer tiene aún mucho por delante, no queremos estar presentes únicamente durante el período electoral.

La lista 100 en el orden docente departamental es una apuesta nueva, conformada por maestros de diferentes áreas con intenciones de hacernos parte activa de lo que llamamos nuestro sindicato. Es frecuente señalar a este cómo algo ajeno a nosotros, sin tomar dimensión que el gremio somos tod@s y es entre tod@s que debemos trabajar.

A los docentes y no docentes de Salto les pedimos nos acompañen, por un cambio en la forma de gestionar nuestro sindicato.