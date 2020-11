La fecha 17 del Campeonato Salteño de Futsal tendrá estos partidos:

GIMNASIO DE UNIVERSITARIO

Sábado

18:00 Juventus vs Rowing

20:00 Tigre vs Almagro (Canal)

22:00 Saladero vs Chaná

Domingo

18:00 Nacional vs Universitario

20:00 Geneve 5 vs Bohanes

22:00 Florida vs Ferro

GIMNASIO DE FERRO CARRIL

Domingo

18:00 Sudamérica vs Salto Grande

20:00 Progreso vs Dublín

22:00 Ceibal vs San Isidro B