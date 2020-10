La segunda Intendencia se aproxima (Dr. Álvaro Lima – Diputado FA Salto)

Será una experiencia distinta a las dos administraciones anteriores de la fuerza política en Salto. En primer lugar porque el gobierno nacional, esta vez, responde a los partidos tradicionales y ello motiva a generar un buen diálogo permanente.

Hay, hasta el presente, muy buenos augurios de priorizar los intereses departamentales a los partidarios, los encuentros que hemos mantenido con las autoridades del país reflejaron la voluntad de trabajar y crecer.

Al igual que hace algo más de 5 años, el Intendente reelecto comenzó a trabajar antes de asumir con la particularidad de que ésta vez; lo viene haciendo junto a la actual administración que busca un gran final de estabilidad y metas alcanzadas.

La necesidad de volver a negociar la financiación de la deuda que arrastra la Intendencia, que ya ha pago 4 de 15 cuotas permitiría reducir el monto de la cuota y destinar más recursos para obras y servicios esenciales hacia la población.

Es en ese sentido, que se han mantenido reuniones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para tratar de buscar el acuerdo que no parece estar lejos y en un ámbito de búsqueda de consenso político.

Ahí radica una característica distinta y que pretende involucrar a todo el sistema partidario en el compromiso de lograr aquello que se dijo en campaña electoral, de querer lo mejor para nuestro Departamento.

En forma conjunta, se va organizando el organigrama de la gestión que arrancará el 27 de noviembre y que se caracterizará por la continuidad de una línea de protección de la economía del gobierno departamental.

Se reducen las direcciones, no habrá sub direcciones como en el actual período y seguramente se seguirá, menos Unidades y no cabe duda alguna que se proseguirá con la reducción del rubro 0; esto es el presupuesto de salarios en funcionarios.

En ese contexto gubernamental, también se va planificando nuestra tarea muy próxima al futuro gobierno, a las autoridades nacionales, a las fuerzas sociales de Salto y la región.

Hemos iniciado una recorrida por los comités de base de la fuera política y continuamos visitando familias en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, en la región estamos decididos a lanzar un espacio con participación plural, de varios Departamentos de Uruguay por fuera de la zona metropolitana de análisis, revisión y proyección del accionar del Frente Amplio.

Así decidimos hacerlo con participación de dirigentes, militantes, representantes de gobiernos locales (municipios e intendencias), legisladores nacionales y departamentales, independientes y miembros de comités de base de tierra adentro.

Algunas cuestiones deben de cambiar si pretendemos volver a tener chance hacia el 2024. La experiencia reciente ha sido aleccionadora cuando analizamos los aspectos que se convirtieron en debilidades.

Mantener una postura activa y de cercanía sigue siendo lo más importante y en estos tiempos donde todo es desierto en barrios y localidades, producto de haber pasado la fiebre electoral.

Hasta hace poco tiempo, estaban todos y todas de cuánto partido político intentaba convencer. Hoy día, todo es como siempre ha sido, está el intendente reelecto, estamos nosotros, está la actual Administración haciendo y buscando la meta de haber cumplido.

Una época nueva pero con mucho de lo que siempre ha sido. Con la satisfacción de haber logrado el objetivo y con una Intendencia muy próxima.

La segunda consecutiva y del Frente Amplio. Acá en Salto y con ansias de asumir para que el cambio continúe. Así será. Así se hará.