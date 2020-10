En los almacenes de pueblo se puede escuchar.

Historia de un tiempo circular

«Un relato ,de las experiencias de El Sello de la Historia»

Esa mañana se presentó muy calurosa. Era a finales de setiembre y el trabajo en el almacén se resultaba cansador.

Además de los clientes del pueblo , se le sumaban los que pasaban por la ruta, mas algún viajero que paraba a comer algo.

Serían las once cuando un cliente , que no era habitual le pregunta si tenía hielo , mientras su familia,visiblemente cansada se sentaba en una de las mesas que hay abajo del salón.

Después de pedir refrescos ,agua , ya mas distendido el nervioso cliente le comenta al almacenero que había estado mas de dos horas esperando que se liberara el transito. Al parecer el muchacho de la moto había muerto, al chocar con un Fiat Uno de frente a unos metros del puente de Valentín.

El viejo había salido a hacer unos mandados al pueblo cercano y anadaba en el Fiat.

Quisieron saber mas datos del siniestro, pero el cliente, que tenía un acento montevideano, no pudo dar mas detalles porque recordar lo que habia visto lo dejaba notoriamente perturbado.

Comenzaban a hablar si habría sido el padre el del accidente , cuando lo ven llegar en el auto que por cierto no tenia ninguna marca de haber colisionado . Le preguntaron de que lado venía, si había visto el accidente. Si bien pasó por el puente no vió nada raro . La suposición llevo a creer que ya se habría disipado todo el operativo.

Seguramente al correr del día tendrían noticias y sabrían quien resulto infortunado.

La tarde y noche transcurrieron sin novedades y asi se fueron a dormir con la incognita acerca del relato del viajero.

La jornada del día siguiente se presentó mas tranquila, tanto asi que tuvieron tiempo de sentarse a tomar unos mates abajo del alero. De repente, ruidos de sirenas de ambulancia y policía rompen la calma. Se dirigen a curiosiar para ver que había pasado, y la sorpresa resulta doble, cuando ven un jóven tapado en la calle con una sábana, con su moto en costado, que había impactado contra un Fiat uno.

José Buslón