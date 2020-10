Se jugó la tercera fecha del Campeonato Salteño de Fútbol Femenino 2020. Los resultados fueron:

Chaná (4) vs. Peñarol (0).

Ferro Carril (1) vs. Universitario (0).

S. Uruguay (3) vs. Gladiador (1).

Nacional (12) vs. River Plate (0).

Ceibal (0) vs. Deportivo (1).