La tercera fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugará el domingo 4 de octubre en ambas categorías.

Masculino

9 hs. AVS A vs. AVS B

10:15 hs. Viveros vs. Universitario

11:30 hs. AVS C vs. Quebracho A

12:45 hs. Quebracho B vs. Constitución

Femenino

14 hs. Crandon vs. Ferro Carril B

15:15 hs. AVS B vs. AVS C

16:30 hs. Ferro Carril A vs. Salto Uruguay

17:45 hs. AVS A vs. Universitario

POSICIONES