SANGUINETTI: Desgraciadamente, el Partido Nacional pensó distinto y ahora afrontamos varias elecciones inciertas.

La elección del domingo.

Votamos nuevamente, esta vez gobiernos departamentales. Como siempre, lo hacemos con la alegría y convicción que nos da nuestra orgullosa condición de colorados y batllistas.

No sentimos, sin embargo, que la coalición multicolor haya hecho lo más inteligente. El éxito de la coalición en el plano nacional, lanzado al debate y sostenido en la opinión pública por nuestro Partido desde mayo de 2018, debió trasladar a todo el país una estrategia análoga .

No ha sido posible, salvo en Montevideo, donde el favoritismo frentista siente el desafío de una candidata válida, inteligente y de carácter, que ha abordado la instancia con decisión. Sin duda hará una gran elección y a ello contribuiremos. Pretendimos que la misma solución, votar todos bajo el lema Partido Independiente u otro neutral, se extendiera a varios departamentos, para asegurar que los partidos de la coalición cubrieran el mapa electoral de todo el país. Desgraciadamente, el Partido Nacional pensó distinto y ahora afrontamos varias elecciones inciertas, que a esta altura podrían ya estar claramente definidas en nuestro favor.

El caso de Salto es el más ejemplar. Desde el primer día dijimos que el partido no pedía nada especial en Rivera y Salto, donde nuestra opción era clara. Simplemente reclamábamos que no se nos jugara en contra. Fue a la inversa. En Salto el Partido Nacional buscó inmediatamente un acuerdo con Cabildo Abierto y el Partido Independiente para enfrentar al Partido Colorado. Ocurrieron luego otros hechos que ya hemos comentado y que, desgraciadamente, desde el gobierno, no estuvieron a la altura de la necesaria solidaridad entre socios. Mientras tanto, una guerrilla publicitaria de encuestas intenta crear una polarización excluyente del Partido Colorado.

Hasta hemos sufrido una agresión alevosa en el atentado contra la edil María de los Ángeles Márquez. La combativa edil colorada venía siendo constantemente amenazada por su actitud de constante enfrentamiento a la Intendencia frentista, como lo percibimos en nuestra visita a su agrupación. Todo culminó con un cascotazo en la nuca, que la dejó sin conocimiento. Felizmente se recupera, pero el hecho es gravísimo.

Mantenemos, pese a todo, intacto nuestro optimismo sobre la chance del Partido en Salto. Lo vimos personalmente en el entusiasmo de nuestra gente la semana pasada y en el formidable acto callejero del domingo. Ha sido conmovedor el esfuerzo de la gente de a pie y eso solo ya es una victoria.

En el resto del país, el Partido Colorado está presente. En Rivera, nuestra vanguardia, todo indica que revalidaremos por quinta vez la Intendencia para el Partido Colorado y para Batllismo, ratificando el liderazgo incuestionable del senador Tabaré Viera y el valor de un gran equipo de gobierno. El hoy diputado Marne Osorio, Intendente hasta hace poco; la actual intendente Alma Gallup y el candidato Richard Sanders, son los titulares de esa eficacia en el gobierno. Richard ha sido pieza clave en la administración y seguramente desde la Intendencia volverá a mostrar sus capacidades.

En el resto del país el Partido está de pie. En todos lados. No se ha dado por perdida la batalla en ninguna parte, aunque en cualquier caso se aspira a posiciones relevantes en las Juntas Departamentales y en las Alcaldías. Lo hemos visto personalmente en Tacuarembó, en Colonia, en San José, en Canelones. Somos conscientes de que hay correligionarios que en algunos departamentos han optado por apoyar un candidato nacionalista en el empeño de derrotar al Frente Amplio. Entendemos su sentimiento, pero no compartimos su decisión política y confiamos en que el lunes estaremos de nuevo todos juntos para seguir contribuyendo a la causa batllista, cada día más vigente.

Nos han faltado medios. Pero ha sobrado esfuerzo y corazón. Cuando hemos enfrentado la soberbia frentista, lo hemos hecho con firmeza pero serenidad. Cuando la pequeñez ha pretendido disminuirnos, hemos apelado a la grandeza de nuestra causa, con la que esperamos este domingo un gran resultado.

El Partido Colorado, una vez más, será decisivo.