Nunca un voto tan pensado y necesario

Coincido con muchos contrincantes circunstanciales de la política en que estamos ante un momento único en el departamento de Salto.

La actual situación financiera, económica, la pobreza, los asentamientos, la falta de trabajo, nos enfrentan a una realidad cruda, dura y muy dolorosa.

Es ante ello que la esperanza comienza a escribirse desde el voto pensado, analizado, el que hace imaginar que un futuro mejor es posible.

Posible en la responsabilidad que asumimos cuando decidimos comenzar a caminar este tiempo político, que nos ha colocado como uno de los nueve candidatos a disposición de un electorado que esperemos sean tan exigente como las exigentes respuestas que debemos ofrecer y dar a la hora de comenzar el nuevo camino.

Asumimos este desafío de comenzar a escribir un nuevo tiempo, ya hemos experimentado que la improvisación del gobierno que termina no es el camino, que cuidar los dineros y bienes públicos son una responsabilidad, que lograr posicionar a Salto en un lugar que supo estar y hoy no está es urgente y que la inversión, el trabajo, traerán a los salteños el retorno a la mueca de la sonrisa hoy apagada por un departamento triste.

Si nos toca ser a quienes los salteños respaldan, convocaremos a todos los candidatos a embarcarse en esta fragata de la ilusión colectiva. Si nos toca perder, seremos los primeros en ponernos a la orden de un proyecto político que en verdad ofresca respuestas a los ciudadanos de Salto.

No hay tiempo extra en este desafío, estamos en los descuentos y es absolutamente necesario darnos cuenta del lugar en el que nos colocó la ciudadanía.

Este domingo vamos por eso!.

Miguel Feris