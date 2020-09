Albisu: cuando las lágrimas comprometen asumir el desafío más que nunca 

En la noche de este miércoles, en las últimas horas previas a la elección del domingo, un nuevo acto se llevó a cabo por parte de la fórmula del candidato con mayores chances a ser el próximo intendente.

El cariño, el afecto, las caras de la esperanza en el proyecto del Dr. Carlos Albisu, volvideron a repetirse en un sentido práctico de recibir lo que se da.

En una jornada donde los ataques infundados de los otros dos partidos aspirantes fueron comidilla de rincones, Albisu accedió a la posibilidad de mostrarse tal cual es en un lugar en donde la sensibilidad no ha llegado.

Lucas, un joven rapero de barrio La Esperanza, cantó un tema que tiene que ver con la realidad de tantos jóvenes en el departamento. En él se reflejó el abandono, el olvido, la falta de oídos para escuchar un reclamo lógico, necesario y humano, saberles llegar con respuesta.

Albisu se emocionó al escucharlo, y entre lágrimas dijo que “el gobierno departamental no está dando respuestas a los jóvenes, como nos dieron a nosotros. No dieron oportunidades, no acepto bajo ningún punto de vista continuar en esta línea de espaldas al problema de ellos. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, quiero hacerme cargo por los Lucas, por todos”.

Finalmente Albisu dijo que “nuestro programa de gobierno apunta a tomar decisiones rápidas y urgentes en las que ya venimos trabajando sin ser intendente, porque no queremos tomarnos tiempo de nada, ni de diagnóstico ni de estudio, queremos accionar en la inmediatiez para que esta realidad chata, triste, pobre, pueda cambiarse en poco tiempo. Cinco años para demostrar que las cosas se pueden hacer bien, nos cansamos de los políticos que han pensado solo en sí mismos”.