EL PARTIDO NACIONAL ERRÓ EL CAMINO.

Convocar públicamente a nuestros votantes a prestar su voto para el Partido Nacional para ganar una elección que saben no van a ganar es una falta de respeto a un Partido histórico y un lamentable error.

Hacer publicidad electoral con la foto del Presidente de todos los uruguayos contradice el espíritu y la propia letra del artículo 77 numeral 5 de la Constitución de la República y eso ya es más que un error..

Circular falsas noticias de anuncios que no existieron de nuestro candidato a Intendente demuestra deseperación y falta de ética en la conducción de la campaña.

El domingo quedó demostrado quien terminará con 5 nefastos años de gobierno del FA en Salto., y ese es Germán Coutinho. Una Plaza abarrotada de público y la gente en todos los barrios,ciudad e interior ya hizo la encuesta. Basta de errar el camino!El Partido Colorado y la coalición popular sigue trabajando cada vez más segura del triunfo. No engañemos la decisión del pueblo. El 27 German Intendente.

Jose Luis Presentado Alberto De Mora

Alberto Subí Y TODO EL EQUIPO DE LA 20115!

con LA LISTA DEL DIPUTADO ! A lograr

Elcambio Posible