ANDRÉS LIMA Y BERTA GÓMEZ PRESENTARON EL PROGRAMA «SALTO AL DEPORTE»

El pasado viernes, en las instalaciones de Ferro Carril, se presentó el programa «Salto al Deporte» que integra el Plan Ejecutivo de Gobierno Departamental para el período 2020-2025 del candidato a la reelección a la Intendencia de Salto, Andrés Lima.

Este proyecto es encabezado por Berta Gómez -madre del futbolista Edinson Cavani- reconocida por ser una gran activista social.

Están acompañando al equipo de «Salto al Deporte» un grupo de destacados profesionales de diferentes disciplinas deportivas.

Berta Gómez agradeció a Andrés Lima por permitirle ser parte de su equipo con este programa que pretende fomentar el deporte en Salto; «Andrés me ha apoyado siempre, en todo lo que he hecho, y tener su respaldo es muy importante» enfatizó.

Confía en que «con este programa serán beneficiados muchos niños, jóvenes, adultos mayores y niños con capacidades diferentes. En el fútbol, se pretende trabajar formando equipos con todos aquellos chicos que quedan sin equipo porque no encuentran lugar. Además trabajaremos en otras disciplinas como el básquetbol, vóleibol, ciclismo, boxeo, taekwondo y natación entre otras».

Cuando pase la pandemia por el Covid-19 y vuelva todo a la normalidad, dijo que «se estará haciendo confraternidad con equipos de fútbol de Uruguay y países vecinos porque tenemos esos contactos para hacerlo. Esperemos que Andrés sea reelecto para poder cumplir este sueño enfatizó».

Por su parte Andrés Lima, destacó a Berta Gómez, porque a lo largo de los 5 años estuvo cerca del gobierno, apoyando con su trabajo en momentos difíciles como las inundaciones y temporales.

En cuanto a las piscinas barriales, «dentro de este programa, está previsto techar y climatizar algunas de ellas».

Lima destacó el apoyo brindado al deporte en los últimos 5 años y aseveró que es necesario redoblar la apuesta, «entre todos seguiremos consolidando el deporte que es muy importante en la vida de los salteños».