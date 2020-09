Según OPCION Consultores, Lima sería el próximo Intendente de Salto

La semana pasada la empresa OPCION CONSULTORES, presentó en un canal capitalino las intenciones de voto al próximo 27 de setiembre, de los departamentos del interior, dando el promedio de julio y agosto de encuestas realizadas.

La encuesta de OPCION se realizo sobre una muestra de 417 casos entre julio y agosto, con un 95 % de confianza y a través de vía telefónica.

En la encuesta discriminada de julio y agosto, se muestra un crecimiento de dos puntos del Frente Amplio en agosto respecto a julio, el Partido Nacional cae tres puntos, al igual que el Partido Colorado y aumentando el número de indecisos de 8 % a 11 %.

Esta encuesta ubica al Frente Amplio con el 39 % de intención de voto, al Partido Nacional con 28 % y al Partido Colorado con el 19 %, con un 11 % de indecisos.

Si se toma en cuenta, que independientemente de a quién va a votar, cuál cree que sería el próximo Intendente de Salto, se tiene que de julio a agosto Andrés Lima sube 7 puntos, Germán Coutinho baja 5 puntos, Carlos Albisu aumenta dos puntos y quienes no saben o no contestan disminuyen en 6 puntos, con lo que a fines de agosto, el 40 % de los entrevistados cree que Lima será el próximo Intendente, el 18 % que será Coutinho, el 10 % que será Albisu y un 28 % que no se define.

De todas las encuestas que han estado circulando, a nuestro parecer, esta es la que más acerca a la realidad que día a día se ve en la campaña electoral, donde crece la intención de voto del Frente Amplio y dentro de ella la de Andrés Lima y se mantiene el Partido Nacional en el entorno del 30 %, mientras que el Partido Colorado baja su intención debajo del 20 %.

Si bien los indecisos son un porcentaje importante dentro de la intención de voto, la tendencia marcaria que el Frente Amplio votaría por encima del 40 %, el Partido Nacional cerca del 30 % y el Partido Colorado en el entorno del 22 %, por lo cual en el periodo 2020-2025 la Intendencia de Salto sería frenteamplista y el intendente electo Andrés Lima.