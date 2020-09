Diputado Zubia: «Tengo una enorme expectativa con el triunfo de Germán»

Esta mañana en la Casa de la Fórmula se presentó la lista 9007 que encabezará la activista María del Carmen Cavallo con el respaldo nacional del ex Fiscal y actual Diputado por el Partido Colorado Gustavo Zubia, apoyando al Senador Germán Coutinho en su candidatura a la Intendencia de Salto.

Coutinho expresó que por diferentes circunstancias no se pudo presentar la lista con anterioridad, agradeciendo el gesto de la 9007 que será una de la 48 listas del Partido Colorado para la elección del 27 de setiembre, asegurando que la mejor manera de canalizar los grandes temas es pasando de la reacción a la acción.

María Cavallo aseguró que es un honor estar acompañando al Senador Germán Coutinho en su candidatura a la Intendencia y al Diputado Gustavo Zubia, “No es casualidad, somos guerreros de la cancha, era imposible decir que no”, remarcando que por una cuestión de edad no podía continuar “correteando” por la vida buscando justicia por los que no tienen voz, buscando ser con voz y voto desde la Junta Departamental la voz de todos aquellos que no la tienen y se merecen un vivir mejor.

El ex Fiscal que actualmente es Diputado por el sector Tercera Vía del Partido Colorado, Gustavo Zubia, expresó que “llegamos por estar peleando en ámbitos diferentes a lo político y hoy acá, porque es el ámbito para poder impulsar las ideas”. Se refirió a las nuevas credenciales en el ámbito que ocupa en el Parlamento. “En la Ley de Urgente Consideración presentamos desde el Partido Colorado modificaciones a más de cien artículos. Presentamos un proyecto de ley para la reestructuración de la fiscalía. Si no transformamos la estructura de la fiscalía no hay persecución penal efectiva y la coalición se basó en la persecución del delito. En la discusión del Presupuesto Nacional impulsamos la derogación de las instrucciones generales, un procedimiento administrativo que sustituye muchas veces a la ley, hemos creado un Estado minúsculo a través de la Fiscalía General”.

Zubia remarcó que con María Cavallo representan a los sin voz, a quienes a través de otros ámbitos no se pudieron hacer escuchar. Aseguró que Germán Coutinho está luchando contra los caballos del comisario, “nosotros sabemos de la dificultad ante ciertas conductas que a veces son incomprensibles. Todos trabajamos en una coalición, tenemos que mantener principios, lealtades y responsabilidades. El Partido Colorado es un Partido de sustancia, es una roca siempre presente donde a veces circunstancialmente el nivel del agua la tapa, pero la roca está allí. El Partido está, la tradición democrática y republicana están presentes”. Aseguró tener una enorme expectativa con el triunfo de Germán en las próximas elecciones del 27 de setiembre.