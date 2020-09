Cuándo te pasan Gato por Liebre , por Abel Rodríguez  FA

Por este medio quiero aclarar que el Sr. JOSE CORRALES, núnca fue referente de la lista 70 Frente Amplio tal como salió en un portal digital. En la nota se dice que este caballero se cambió a las filas del partido Nacional , lo que nos parece correcto y respetamos su decisión , el tendrá sus motivos. Probablemente el corrimiento de este vecino es por alguna propuesta de dinero que dicen le han ofrecido . Y no podemos juzgar su accionar, respetamos la Democracia en todo sus sentidos.

Lo que si es importante dejar bien en claro que Corrales no fue referente del la 70, solamente fue un vecino que se sumo a» La lista de la gente» 70 hace más o menos unas 4 semanas , un corto plazo y no participo activamente de la lista.

También la nota dice que tiene arraigo en la zona del Cien Manzanas, algo que he preguntado a los vecinos de ese gran barrio descartando eso. Otro dato que nos llegó es que este señor no votaría en Salto, tiene credencial en Rivera.

Dirigentes del Partido Nacional les sugiero que cuándo hagan una movida de esas se asesoren bien. Creo que este Sr.

Cómo dice el dicho le paso GATO POR LIEBRE.