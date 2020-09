Por Nicolás Santana: Tenemos salida ?

Necesitaba contestarme esta pregunta antes de meterme en la quijotada de querer poner el hombro para ayudar a que Salto vuelva a ser Salto, por lo menos. No me quiero gastar los mejores años de mi vida laboral en un proyecto que no sea realizable, alcanzable y posible. Y después si se logra o no son otros 5 pesos aparte, pero habré intentado hacer mi parte.

La Ex Ministra de Industria, Energia y Mineria del Uruguay, asesora de la Union de Exportadores me dijo una vez que nosotros teníamos dos cosas que son y van a ser muy importantes para el mundo: tienen turismo y sobre todo, producen alimentos.

No se si nos damos cuenta de la dimensión de que producir nuestra comida es un lujo que no todos los países se pueden dar. He escuchado, aprendido y hecho negocios con los productores hortícolas y ganaderos a lo largo de muchos años. La conclusión que siempre saco es que si al productor le damos las condiciones adecuadas, sale adelante. Eso si tiene que tener caminos transitables, seguridad, reglas claras, que se cumplan y se controle su cumplimiento y ahí si estamos en condiciones de pelearle a cualquiera y podremos competir. Como me decían ayer en Corralito, vos arreglame el camino y ayúdame a que no me roben que de lo demás me encargo yo.

En reuniones con los representantes del gobierno Chino, nuestro mejor cliente, nos confirman la visión que no debemos desaprovechar el hecho de que somos productores de alimentos. Ya que es lo que le falta al gigante asiático, la llamada seguridad alimentaria, con el avance de ese País en todo el mundo que produce alimentos, nosotros nos debemos una discusión a fondo acerca de la conveniencia o no de hacer acuerdos comerciales, venta de tierras y fabricas.

Entonces la respuesta es Si , si tenemos salida, depende de nosotros, y no hay excusas para no intentarlo.

Pero además, necesitamos para eso un líder, una persona que esté a la altura, y sobre todo que sepa buscar quien lo pueda ayudar en estos desafíos. Y ese líder es Germán, con quien armamos un gran equipo para encarar los retos que se vengan con el equilibrio justo entre lo político y lo técnico.

Nos hemos preparado para encarar lo que se viene. Somos la garantía del cambio. Vamos por hacer lo qué hay que hacer. Solo falta tu voto.