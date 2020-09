ANTE RECONOCIMIENTO DE ACCIONES DE CENSURA POR PARTE DE PERIODISTAS QUE LA EJERCEN

El 26 de Marzo Unidad Popular ,hace manifiesta su preocupación ante comentario difundido por redes sociales de un periodista integrante de la Asociación de Profesionales de la Comunicación quien reconoce expresamente la aplicación de acciones de censura hacia nuestro partido utilizando argumentos soeces que no hacen más que desvirtuar el contenido de la información y contribuyen a promover hostilidades en una campaña caracterizada por las rispideces.

Desde un primer momento fuimos promotores de una campaña limpia y transparente promoviendo la firma de un Pacto Democrático, por lo que no podemos callar este tipo de acciones llevadas adelante ,por quienes desde ámbitos de difusión de la información ,coartan las libertades que en realidad deberían promover.

En breve estaremos enviando nota a APC para hacerles saber de nuestra preocupación y poder subsanar no continuando con acciones de censura propias de épocas oscuras y metodologías autoritarias aplicadas desde operadores políticos y militares y que tanto mal le hizo al país.

Por Unidad Popular

José Buslón