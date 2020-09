El 27 de setiembre, al emitir nuestro voto, los colorados y batllistas estamos cumpliendo un compromiso con nuestras ideas.

Somos el Partido de la Libertad, del Trabajo, de la igualdad de oportunidades, de la revolución social en paz, de la defensa de los más débiles y humildes.

A veces no estamos de acuerdo con decisiones políticas a pesar de los matices, pero no podemos decir que él ya no nos representa. Por el contrario, somos nosotros quienes lo representamos en cada una de nuestras actitudes.Y cuando no lo entendamos así lo mejor es retirarse y reflexionar, pero en silencio, y darnos cuenta que seguimos siendo la única opción valedera para el cambio que necesita el departamento.

Los colorados votamos colorados.Desde nuestra 20115 reafirmamos nuestro compromiso con la libertad en su más amplia expresión y con la democracia social como garante del equilibrio en la sociedad. Y en sus mejores hombres para traducirla en el mejor gobierno para Salto.

Y con los brazos abiertos recibimos a los compañeros de otros partidos que comparten esas ideas y esa visión.

De ellas no nos apartamos!Seguimos del lado de la gente! Allá los que no lo han entendido así. Por cada uno que se va estamos recibiendo multitudes.VIVA EL PARTIDO COLORADO Y LA GRAN COALICIÓN DEPARTAMENTAL QUE ARMÓ EL PUEBLO!

German Intendente

Jose Luis Presentado Alberto De Mora

Alberto Subí Y TODO EL EQUIPO DE LA 20115!

Elcambio Posible