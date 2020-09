Por S. Previale: 10 de Setiembre.

Una fecha de muchos recuerdos para el Partido Nacional, un 10 de setiembre de 1904 fallecía en Masoller Aparicio Saravia, y también un 10 de setiembre de 2008 fallecía en Salto el Cr. Eduardo Minutti Migliaro.

De este último, mucho se ha recordado este año, tal vez por ser año electoral y además por el hecho de haber sido uno de los mejores intendentes de Salto, Eduardo Minutti Migliaro.

En 1988 dos hombres se perfilaban para obtener el mandato ciudadano para cargos relevantes, Luis Alberto Lacalle Herrera para Presidente y Eduardo Minutti Migliaro para Intendente. El apoyo ciudadano hacía ver la posibilidad de un Candidato Único a la intendencia de Salto, el Cr. Minutti. Lacalle Herrera en una entrevista periodística en aquellos años, manifestaba “Salto tendrá un candidato único a la intendencia”. Pero esto no pudo concretarse, ya que el Movimiento Nacional de Rocha (Lista 504) en Salto, liderado entre otros por el Dr. Néstor Albisu, se opuso a que Minutti fuera candidato único (recordemos que en esos años no había elecciones internas para elegir candidatos, y estos se proponían entre las agrupaciones). Es así que Eduardo Minutti Migliaro, no fue el candidato único para el Partido Nacional como vaticinara Lacalle Herrera, a pesar de que la voluntad popular lo proponía cómo tal.

Poco tiempo después el mismo periodista, le consultaba sobre aquella confirmación de “un candidato único” y el futuro Presidente, respondió “Salto tiene dos candidatos únicos”.

Las circunstancias, traen ciertas similitudes a este año electoral, con hijos de Eduardo Minutti Migliaro en sendas coaliciones electorales diferentes, pero que haría decir a cualquier conocedor de la política, Salto tiene dos coaliciones multicolor únicas. Una generada desde los acuerdos entre dirigentes, igual que aquella segunda candidatura única de 1989 para la intendencia, y otra coalición generada desde el electorado, siguiendo la voluntad popular, en esta última se encuentra a un Eduardo Minutti hijo, integrando una fórmula a la intendencia, cómo en aquel 1989.

En 1989 el Cr. Eduardo Minutti Migliaro, fue electo intendente, y hoy su gestión es recordada cómo una de las mejores del Siglo pasado, para Salto.