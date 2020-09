Para el Frente Amplio, la elección en Salto se define con el Partido Colorado

«Esta elección se define con grandes estructuras y militancia como la del Frente Amplio y Partido Colorado. El Partido Nacional vende encuestas, redes sociales y medios de comunicación pero en los barrios no está, no tienen dirigentes barriales, no están en los asentamientos, no están fuertes en el interior, es una realidad. Si bien nosotros apoyamos a Marazzano, pero debemos reconocer que el próximo intendente sale de Germán Coutinho y Andrés Lima. Esto es así y basta con salir a dar una vuelta por la ciudad y ver en los barrios que se define con los colorados», dijo a TDN un dirigente del Frente Amplio.

La mayoría de los dirigentes del Frente Amplio manifestaron en la última reunión de coordinación que la elección no está ganada y será una disputa muy reñida con el Partido Colorado.