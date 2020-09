Por Nicolas SanTanna: El próximo Intendente tendrá 3 grupos de problemas y desafíos por delante.

La situación actual, con el estado de cosas, tal como lo vemos todos los días y lo comparamos por cada persona que viene de otro departamento.

Segundo, la situación financiera de la Intendencia con el último lugar en el ranking de los endeudamientos del País. Donde no paramos de acumular déficit.

Y el tercer grupo, lo podríamos agrupar en el índice de desarrollo humano, donde Salto está en los últimos lugares.

Este último grupo es el que particularmente más me preocupa. Estamos perdiendo con todo el resto de los departamentos, salvo 2. Éste es el desafío que tenemos por delante y la razón por la que personalmente me metí en la actividad política.

Tenemos varios proyectos e ideas para lograrlo, que se plasman en nuestro Programa de Gobierno.

Tenemos avanzadas las conversaciones con inversores de zonas francas logísticas y tecnológicas. Éstas son herramientas para utilizar como lo hacen varios países, Colombia por ejemplo, tiene mas de 100 zonas francas, y Estados Unidos 1400. No quiere decir que el hecho de instalar una zona franca sea un éxito asegurado, es más, hay casos de fracasos incluso en Uruguay. Pero sí es una herramienta más, que no se ha explorado, al igual que el llamado Puerto Seco, o depósito fiscal.

El capítulo de las zonas francas tecnológicas es enorme y muy auspicioso para ciudades universitarias como la nuestra, donde el principal insumo es el capital humano. El sector de desarrollo del software presenta desempleo negativo, es decir hay mas pedidos de trabajo que trabajadores. Desde su fundación, Salto adolece de los 500 kilómetros que tiene para llegar el mercado grande y sobre todo al Puerto. Los negocios que se hacen a través de internet, borran esa desventaja, ya no nos podemos quejar de la distancia. Hay que contar con dirigentes capaces de guiarnos en este camino de desarrollo que nos saque de esta callejón en el que nos metimos en los últimos años.

Necesitamos por lo menos estar al tanto de estas oportunidades, de saber que existen, y salir a buscarlas. Como lo hacen todas las ciudades de todos los países, claro, unos lo hacen mejor que otros, digamos para simplificar que unos lo hacen bien y otros mal. Entonces, donde ubicaría a Salto?, en el grupo de gobernantes capaces de ver, investigar, desarrollar, y vender el departamento o en el otro grupo?

Y acá es donde me acuerdo de aquello de: no pretendas otro resultado si seguís haciendo lo mismo y me acuerdo de Einstein que decía que la locura es hacer lo mismo y pretender resultados distintos. Decime que no estamos locos y que no vamos a volver a votar a Andrés Lima. Decime que no vamos a votar al que no hizo y pretender resultados distintos, y pensar que ahora sí se van a cumplir todas sus promesas.

Si no te gusta para dónde vamos, cambia por los que sí saben hacer y lo han comprobado con obras. No hagas lo mismo, no des tu voto al que ya falló y pretendas que se hagan cosas distintas.

También aplica para el déficit acumulado de la Intendencia. Si no se hacen las cosas distintas no vamos a cambiar el rumbo.

Nuestro equipo tiene identificado cada peso que se perdió, cuales son los recursos mal gastados, y cuáles los que se gastaron bien, y cómo detenemos la sangría.

Sabemos cómo vamos a hacer para cambiar el gobierno de Salto. No hay tiempo que perder. Vamos a tener a los mejores y sobre todo vamos a hacer que las cosas sucedan, que los proyectos se materialicen. Somos la garantía del cambio posible.