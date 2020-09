La generación de empleo para los salteños será prioridad para el gobierno de Germán Coutinho

Ricardo Stirling, integrante del equipo técnico del programa de gobierno de Germán Coutinho, dijo que la generación de empleo será prioridad.

¿Cómo se enfoca la problemática del trabajo en el Programa de Gobierno de German Coutinho ?

Todas las encuestas, tanto a nivel nacional o en el departamento, indican que la principal preocupación de la gente refiere a la situación laboral de las personas. No tener trabajo o tenerlo en una situación de precariedad ocupan la atención de las personas en forma prioritaria.

Al cierre de 2019 en Salto habían 9.297 personas Desempleadas (no tenían trabajo y lo están buscando) y 8.667 personas Subempleadas (trabajan menos horas de las normales, trabajan en tareas de menor calificación a sus capacidades o perciben ingresos que no cubren sus necesidades básicas). Ello significa que habían 17.963 salteños con problemas de trabajo de alguna índole, ya sea por no tenerlo o por no tener un trabajo acorde.

Por otra parte el índice de Informalidad de la economía fines de 2019 ascendía a 35,5%, lo que implica que habían 20.084 salteños trabajando “en negro”, desprotegidos sin cobertura de salud y con un trabajo precario.

Estas cifras son elocuentes y explican porqué la falta de trabajo es considerada el principal problema para los salteños y porqué en el Programa de Gobierno de Germán Coutinho las dos primeras Prioridades de Gestión definidas son Producción y Empleo por una parte y además Turismo. A través de Acciones a Emprender definidas en estas Prioridades de Gestión es que nos proponemos estimular la generación de puestos de trabajo para los salteños.

Cuales son los estímulos que se promueven en el Programa de Gobierno de Germán Coutinho para generar trabajo en Salto ?

Partimos de la base que el trabajo lo van a generar las empresas privadas a partir de inversiones que hagan las empresas que actualmente están funcionando, recuperando sus niveles de actividad en la medida que la economía va retomando poco a poco su actividad en el escenario de esta pandemia, otras empresas existentes incluso piensan hacer inversiones para ampliarse y desarrollarse y habrán también nuevas inversiones que seguramente van a llegar a Salto en el futuro próximo, alentadas principalmente por el cambio de gobierno y por la confianza que genera Germán Coutinho como Intendente de Salto.

Así como el cambio del Gobierno Nacional ha generado expectativas a los empresarios privados, también el cambio en el Gobierno Departamental con Germán como Intendente dibujan un escenario favorable y confiable para el desarrollo de esos nuevos proyectos.

La Intendencia tiene que generar la confianza y las condiciones necesarias para alentar esas decisiones de los privados, que son las que promoverán más producción de bienes y servicios en Salto con la consiguiente generación de los puestos de trabajo para los salteños.

En términos futbolísticos diríamos que la Intendencia tiene que presentar impecable el Estadio Dickinson, con la cancha como un billar, las tribunas pintadas y limpias, pone el personal en boleterías, pero el partido lo juegan las empresas privadas que son los principales actores del espectáculo.

La mejor política social es la promoción y estímulo a la generación de trabajo para la gente. Además sin inversión privada no hay empleo ni trabajo para la gente, por eso es tan importante generar condiciones que estimulen a los privados a llevar adelante sus inversiones en Salto y así hacer posible la creación de empleos para los salteños.

En qué sectores de actividad actuales es posible que se generen puestos de trabajo y que hará Germán Coutinho como Intendente para que sea posible la creación de puestos de trabajo ?

Respecto de los sectores tradicionales, en la GANADERIA nos proponemos articular con la institucionalidad pública y privada del sector (MGAP, IPA, SUL, INIA, AAS, CALSAL) para aportar a la mejora de la productividad del sector, primer eslabón de cadenas agroindustriales intensivas en mano de obra (frigoríficos, laneras). En particular se buscarán incentivos para la industria frigorífica ovina dada la ventaja competitiva de Salto como departamento que produce el 20 % de las ovejas del país.

Respecto del CITRUS, sector tradicional del departamento con zafra intensiva de mano de obra, se pretende aglutinar a las empresas, incluyendo la firma emblemática del sector y las nuevas inversiones extranjeras que van sumando área de producción anualmente, para jeraquizar la importancia del sector frente a los organismos oficiales y promover la generación de nuevos mercados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La HORTICULTURA, otro sector tradicional e intensivo en mano de obra, con la concreción de la Central Hortícola de Salto se deberá hacer una necesaria revisión de su plan de negocios con la posibilidad de incoporar packing, frio y alguna industrialización que puede generar opciones para crear nuevos puestos de trabajo en el sector. Los problemas de competitividad del sector (tienen muchos insumos en dólares y venden toda su producción al mercado interno) serán motivo de búsqueda de alternativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de impuestos y tarifas diferenciadas.

La producción de ARANDANOS necesita también promover la apertura de nuevos mercados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar mercados a esta producción, también intensiva en mano de obra con una zafra que genera miles de puestos de trabajo.

El CAÑAMO es un nuevo sector que en el corto plazo generará miles de puestos de trabajo por área cultivada a campo y en invernáculos. Está llamado a ser importante en demanda laboral en zafra, habiendo una incipiente y sostenida diversificación de productores hortícolas hacia este cultivo. Será necesario acompañarlo principalmente abriendo caminos en los trámites y autorizaciones necesarias para la producción, industrialización y exportación de su producción.

En cuanto a los FRIGORIFICOS, principalmente en aquellos que faenan ovinos hay margen para generar estímulos a la productividad del rubro que debería aprovechar la abundante oferta ovina en el departamento. La articulación con INAC, SUL, MEF y MGAP será prioritaria para el logro de ese objetivo.

La Industria de la CONSTRUCCION será promovida a través de nuevas condiciones que favorezcan su impulso que generará más puestos de trabajo en un sector intensivo en mano de obra y multiplicador de actividad hacia otros sectores de la economía. La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad favorecerá el crecimiento de la construcción en Salto a través de empresas locales y nacionales.

El COMERCIO deberá promoverse a través del impulso de las Políticas de Frontera que beneficien a empresas y personas respecto de impuestos y tarifas públicas diferenciales que hagan más competitiva a la economía local. Ello es clave para la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector. El efecto positivo del cierre de fronteras por razones sanitarias es una señal inequívoca de la necesidad de que si la competitividad local mejora ello trae como consecuencia el impulso del consumo, la producción y el trabajo en Salto.

En cuanto al TURISMO, la promoción de nuevas inversiones en el sector y el afianzamiento de las inversiones existentes serán los pilares de su resurgimiento en Salto. Una adecuada conectividad (rutas, aeropuerto) y promoción vía nuevas tecnologías atraerán a más visitantes para incrementar la actividad turística local. Elaboraremos circuitos culturales e históricos y un calendario anual de eventos que complementen la oferta de atractivos de las termas. La revisión de la situación del Hotel Municipal de Termas de Arapey permitirá tener opciones de desarrollo para el mismo que lo pongan en condiciones de competir con los hoteles de alta gama privados. Ordenar los Parques Termales con buena iluminación, calles transitables, espacios limpios de residuos y jardines mantenidos promoverán la llegada de visitantes. Garantizar condiciones de seguridad adecuadas promoverán el destino Termas generando más visitantes y más actividad. Concretar la reparación definitiva del camino a Termas de Arapey será crucial para incrementar la llegada de turista.

La lógica es: acciones de la IdS – mejora condiciones infraestructura y actividades – más visitantes – más actividad y más trabajo.

Las TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES merecen también ser impulsadas y apoyadas. Generar un espacio de co-work que aglutine a las empresas TICs va a impulsar al sector potenciando sinergias de las empresas del rubro. Estas tienen demanda creciente de mano de obra calificada, por lo que se promoverán además acciones para incrementar las carreras terciarias vinculadas a las TICs que puedan ser opciones promisorias para los jóvenes.

¿Tienen otras propuestas para generar trabajo en nuevos sectores de actividad en Salto?

Impulsaremos un sistema de FREE SHOPS al estilo de Rivera, Artigas y Bella Unión que dinamice la actividad comercial y sea un ancla adicional para que lleguen turistas a Salto. Estamos convencidos que es una actividad complementaria de la actividad comercial existente, no es competitiva y no es rechazada por el Centro Comercial e Industrial de Salto. El turismo de compras atrae muchos visitantes y es un complemento posible para el turismo termal.

Impulsaremos también una ZONA FRANCA DE SERVICIOS que implica un edificio donde se instalan empresa vinculadas a las TICs que principalmente proveen servicios al exterior. Estas empresas demandan mano de obra calificada en informática y programación con alto nivel de ocupación y muy buenos salarios. La condición de Salto como Ciudad Universitaria es ideal para generar esos jóvenes calificados que se demandan. La UDELAR y la UCU ya tienen disponibles carreras de estas especialidades y habrá que impulsar a UTU y UTEC para que también generen perfiles profesionales similares.

El enclave estratégico de Salto fronterizo con Argentina, cercano de Brasil y Paraguay, favorece la instalación de un POLO LOGISTICO de cargas que sea nexo del transporte de cargas entre los países en las distintas modalidades (terrestre, fluvial, férrea y aérea). Aprovechar la ubicación de Salto, el interés de inversores privados y el desarrollo de infraestructura posibilita pensar un este proyecto con posibilidades ciertas de concreción.

Fomentar el EMPRENDEDURISMO promueve la economía local, generando más puestos de trabajo, a través del apoyo a la capacidad de emprender de las personas que posibilidad concretar proyectos propios en realidad. Con un alto nivel de desempleo, subempleo e informalidad apoyar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos es clave para mejorar el bienestar de las personas, en particular los jóvenes. Lograr la independencia y estabilidad económica a través de emprendimientos propios es el resultado final de políticas de impulso al emprendedurismo.Impulsaremos por tanto la actividad emprendedora a través de incubadoras de empresas, mentoría, asesoramiento y capacitación especialmente a jóvenes con objetivos de generar su propio proyecto.