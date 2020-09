Juveniles: la Sub 15 y Sub 18 juega la primera fecha en la «A» y la «B».

La primera fecha de las categorías sub 15 y sub 18 del Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol para el fin de semana.

DIVISIONAL A

Sábado 5/9, Sub 15 14 hs. y Sub 18 a las 16 hs.

Nacional- Deportivo Artigas. Cancha: H. Forti.

Gladiador – Progreso. Cancha: Gladiador.

Domingo 6/9, Sub 15 14 hs. y Sub 18, 16 hs.

Chaná – Universitario. Cancha: H. Forti.

Ceibal – River Plate. Cancha: R. Araújo.

Sud América – Ferro Carril. Cancha: C. Policial.

DIVISIONAL B

Sábado 5/9, Sub 15 14 hs. y Sub 18 a las 16 hs.

Fénix – Salto Uruguay. Cancha: Fénix.

Salto Nuevo – Parque Solari. Cancha: J. Pozzi.

Almagro – Peñarol. Cancha: Peñarol.

Saladero – Libertad. Cancha: Saladero.

Domingo 6/9, Sub 15 14 hs. y Sub 18, 16 hs.

El Tanque – San Eugenio. Cancha: El Tanque.