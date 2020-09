Este 27 de Setiembre no dejes pasar la gran oportunidad de volver a recuperar a Salto votando a Germán Coutinho.

He aquí algunas medidas que se llevarán adelante de inmediato:

1)Ya se está gestionando la llegada de 6 Empresas que vendrán a invertir y generar mano de obra rápidamente una vez asumido el gobierno

departamental.

2)Se dejará inmediatamente sin efecto la resolución de Andrés Lima donde se envía al DIC a familias deudoras de contribución inmobiliaria y poseedoras de un único bien inmueble.

Se enviará rápidamente a la Junta un proyecto de amplias facilidades de pago para que el contribuyente no vea afectada su economía con sobresaltos.

3)Desde los primeros meses se procederá a la reapertura de los destacamentos policiales en los barrios.

4)Se instrumentarán boletos diferenciales, volverán los pases libres para jubilados y el boleto se hará accesible a los trabajadores.Volverá el servicio de ómnibus los domingos.

5)Se instrumentará la entrega de canastas de Materiales para las familias que se encuentren en difícil situación habitacional, trabajaremos fuertemente con el MVOTMA para que vuelvan los préstamos accesibles para la construcción y reparación de viviendas en Ciudad e Interior.

!! SEGURO DEJAREMOS PASAR ESTA OPORTUNIDAD DE QUE GERMÁN VUELVA A GOBERNAR A SALTO?

CUANDO LO HIZO LLEGÓ EL EMPLEO.,MÁS DE 8000 FAMILIAS SE REENGANCHARON EN EL PAGO DE SU CONTRIBUCIÓN Y NUNCA SE LOS INTIMÓ NI PASÓ AL DIC.TENÍAMOS BOLETO ACCESIBLE Y LOS JUBILADOS NO PAGABAN.

PIENSO QUE NO NOS PODEMOS PERMITIR QUE GERMÁN NO SEA NUEVAMENTE EL INTENDENTE DE SALTO!!

Alberto De Mora. Lista 20115