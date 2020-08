Reapertura al público de Museos

La Intendencia de Salto a través de la Dirección de Turismo y Cultura comenzó a reabrir las puertas al público de los museos, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes.

El primero de ellos fue el Museo María Irene Olarreaga Gallino que hasta el próximo domingo estará abierto al público de jueves a domingos en el horario de 15 a 20.

El pasado 26 de agosto reabrieron sus puertas los Museos del Hombre y la Tecnología y Casa Horacio Quiroga cuyos días y horarios serán de martes a sábado de 12 a 18 horas y domingos de 16 a 20 horas.

Se recuerda que por el momento no se recibirán grupos de estudiantes excepto coordinación previa. En el caso de los funcionarios es obligatorio el uso de mascarillas y el público debe ingresar con tapabocas. Se tomará la temperatura en el ingreso a las instalaciones. Para autorizar el acceso, la temperatura registrada no podrá ser superior a los 37 grados centígrados. Los visitantes que presentan síntomas de enfermedad no podrán ingresar. Si se encuentran en grupo de riesgo o si estuvieron en contacto con alguien que tuvo COVID-19, se exhorta que no concurran. Exhortación a mantener las manos limpias y alejadas de la cara y abstenerse de tocar objetos, mobiliario y cartelería presentes en salas, así como puertas, picaportes, llaves de luz, etc. Se controlará y limitará el acceso a los espacios de exposición, para asegurar al máximo las disposiciones de distanciamiento físico, con un mínimo de dos metros de distancia entre individuos o grupos.

“Se destaca que en este proceso de reapertura se cuenta con gran disponibilidad de los trabajadores municipales para que los museos estén abiertos los fines de semana sumando actividades a la oferta turística y cultural que Salto tiene tanto para visitantes como para residentes. Además, se recuerda que las instalaciones de las salas de Horacio Quiroga se encuentran renovadas sumando valor agregado a lo preexistente. Es una evidencia más de nuestra postura sólida con respecto a la Cultura y su aporte al desarrollo humano de nuestra sociedad», expresó la Directora de Turismo y Cultura María Noel Rodríguez.