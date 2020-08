PROGRAMA DE GOBIERNO SALTO 2020 – 2025 0

¡Hola! Soy Gonzalo Leal, candidato a Intendente de Salto por el sector Movimiento Naranja del Partido Colorado. Primero, me gustaría agradecer la posibilidad que me han dado todas las agrupaciones para presentarme como candidato a la Intendencia de Salto. Agradezco mucho también a mis compañeros de Movimiento Naranja y Ciudadanos, porque con su militancia hicieron que en tan poco tiempo, todo esto fuera posible. Por último, quiero agradecer a mi familia, que es la que siempre está, tanto en las buenas como en las malas.

Qué esto sea posible, que podamos presentar una candidatura con nuestro propio sector en el Partido Colorado, es un orgullo, así como también lo es para nuestra agrupación. Somos conscientes de que estamos en el Partido que históricamente ha gobernado más veces nuestro departamento, el mismo partido de la primera Intendencia de Don Marcelino Leal, el mismo Partido de Barbieri, de Vinci, de Malaquina y en el que seguramente va a gobernar en el futuro los destinos de Salto. Somos conscientes del lugar que ocupamos.

Movimiento Naranja, nuestro espacio político, es un espacio nuevo que está integrado por ciudadanos comunes, que entienden la política como una herramienta útil y necesaria para poder hacer el bien a los demás y no beneficiarse de ella, ni que ella sea un fin por sí misma. Venimos con el espíritu transformador, renovador y optimista del primer Batllismo, aquel que permitió a José Batlle y Ordoñez, pensar y lograr un PEQUEÑO PAIS MODELO. Nosotros soñamos con poder hacer de Salto un DEPARTAMETO MODELO.

Pero sabemos que la realidad es otra y un tanto dura. Conocemos los indicadores que nos muestran que estamos en el fondo de la tabla de nuestro país, pero más allá de esos números, lo hemos visto y palpando nosotros mismos, todos los días en la calle ya que hemos recorrido los diferentes barrios y localidades de nuestro interior con nuestro programa Salto Camina. Vimos la preocupación de los salteños por la seguridad, por el aumento de los robos, de las rapiñas, de los homicidios, de los suicidios. Vimos la gran desocupación que existe en nuestro departamento, muy por encima de la media del resto del País. Vimos el estado de las calles repletas de pozos, la falta de iluminación en muchas zonas, los paseos públicos en malas condiciones y no disfrutables, vimos como el Turismo se ha ido deteriorando, perdiendo así el prestigioso lugar en el que supimos estar, gracias al nivel que hoy tienen nuestros hermanos vecinos. Vimos, vivimos y sentimos estos problemas

Esto no nos quita el sueño, sino que nos compromete más todavía con el departamento y nos marca grandes responsabilidades y desafíos que estamos dispuestos a encarar porque estamos preparados para gobernar. Nosotros tenemos sueños para Salto. Soñamos con un Salto moderno con oportunidades para todos y todas. Soñamos con ver familias felices disfrutando de su ciudad y de sus espacios públicos, de sus costas, de su lago, de sus termas. Soñamos con niños practicando un deporte en un gimnasio de su barrio o aprendiendo a nadar en alguna piscina municipal. Soñamos con un joven de Belén que se levanta contento porque tienen trabajo y además va a conocer mucha gente porque sus temas están repletas. Soñamos con un productor orgulloso que está vendiendo el fruto de su trabajo de todo el año y ve cómo se va fuera de su departamento o fuera del país. Tenemos sueños y estamos dispuesto a hacerlos realidad.

Tenemos la FUERZA necesaria, las GANAS para hacer, la DETERMINACIÓN para hacernos RESPONSABLES de esta situación y poder CAMBIAR esta realidad. Nos acompaña un gran Equipo Técnico que nos aporta SABIDURIA para poder realizar una gran y responsable gestión, pero por sobre todos las cosas una gestión HONESTA y TRANSPARENTE, para poder recuperar de una vez por todas la BELLEZA, EFICIENCIA y PRESTIGIO que Salto debe y puede tener.

Te invitamos a que conozcas nuestro Programa de Gobierno ‘‘HOJA DE RUTA’‘ y te sumes. Somos la única opción de cambio dentro del Partido Colorado, somos la verdadera renovación. Con tu aporte #LaRenovaciónSeViene