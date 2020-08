Por Doc. Manuel Barreiro: Sigue la larga lista de autoridades del gobierno nacional que directa o indirectamente acompañan la campaña electoral de su candidato a la Intendencia.

Tienen todo el derecho a hacerlo pero no creemos que sea bueno con la intensidad que lo vienen haciendo.Todas las fotos sirven mientras no confundan a la población. Ayer tocó al IMAE cardiológico.Obra que se logró en base al impulso de todo el pueblo de Salto (instituciones médicas,profesionales de la comunicación, gobiernos, fuerzas vivas, etc.).

Hace más de 15 años y como parte de nuestra labor luchamos también a través de múltiples gestiones hasta las más altas esferas de gobierno por su instalación.No se nos ocurre intrducirlo ni indirectamente en una campaña electoral. Pero es bueno refrescar la memoria de que éste ha sido el logro de todo el pueblo de Salto, y en esta época sin distinción de partidos.

Nosotros hicimos en ese momento lo que había que hacer.Ahora estamos en otra.La de lograr el mejor gobierno para Salto.Por eso la publicidad va sin fotos.

German Intendente

Jose Luis Presentado Alberto De Mora

Alberto Subí Y TODO EL EQUIPO DE LA 20115!

Elcambio Posible