99 La Lista de Hugo Batalla

En estos días se vivirán días muy tensos, donde los partidos políticos arman diferentes estrategias para lo que llaman remate de la campaña electoral.

La agresividad de la recta final se debe a que algunos pocos no quieren perder sus privilegios, sin interesarle el problema de todos. Todos quieres seguir prendidos te la teta con sueldos altos, autos cero kilómetros, millones en viáticos para comer y quedarse en los mejores hoteles, compras en los súper olvidándose de bolichero del barrio que le fio toda la vida.

Entonces vecinos les digo, esta vaca no da más leche Andrés Lima le seco la ubre, dejo una deuda 1600 millones de pesos al 2019 que al finalizar el mandato va ser de 2000 mil millones de pesos, cifra record, no hay antecedentes de tanta irresponsabilidad en Salto.

Ustedes que me están escuchando seguramente están pensando Coutinho también dejó deudas, y es verdad 4 veces menor a la del frente amplio, recordemos que Germán gobernó a lo nacional con un gobierno de otro pelo. Recordemos que los ómnibus andaban desbordados todo el día, el jubilado no pagaba, el estudiante no pagaba, los discapacitados no pagaban y el pueblo obrero pagaba solo 6 $, porque el ómnibus es del pueblo.

Se rompieron obviamente por el uso, recuerden que los ediles del frente amplio no quisieron votar un fideicomiso para compran nuevos, ahí usted ve quienes piensan en los más necesitados, de todas formas Germán compro una flota nueva y al contado.

Los semáforos parece que estuvieron toda la vida en Salto, comenzaron con el contador Minutti es verdad, pero las 100 baterías de semáforos instaladas en la administración Coutinho nadie dice nada.

La zona azul y los miles de dólares donadas a instituciones solidarias, la llegada de inversores para generar trabajo de calidad, una de las cosas más importantes que Salto tenía un 6% de desocupación, hoy rondamos el 20% un desastre y salto está gobernado por el frente amplio y tuvo durante 5 años el gobierno del mismo pelo.

Cuál es la diferencia que Andrés Lima se dedico a repartir volante y hacer política los 5 años, hasta la avenida Apolón repartió en fino papel brillante que pagamos todos, a los pocos días tuvo que levantar todo porque lamentablemente su gobierno estuvo manejado por la incapacidad y la improvisación.

Como militante de toda la vida del frente, les digo lo departamental es diferente a la elección nacional, cual vas ser la diferencia en el voto, que el frente amplio va ser oposición los 5 años victimizándose, cosa que sabe hacer muy bien, y el desarrollo la inversión y el trabajo para los miles de desocupados viene por la inversión privada y aquellos que están en sintonía con el gobierno nacional como es Germán Coutinho.

Es por eso que les pido el voto a la 99, nos van a tener en el mismo lugar siempre, y si logramos ingresar a la junta brindaremos todas las condiciones para que vengan los que tienen plata a invertir y generar trabajo. Ese es mi compromiso.

Mauro Pereira