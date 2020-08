Mañana conmemoraremos el día de nuestra Independencia.En el camino recorrido esa independencia se transmite al pensar y sentir de cada uruguayo, y eso a la tolerancia y respeto a las ideas de los demás.

La pasión equivocada a veces lleva a olvidar esos valores.Algo de eso ocurrió el sábado, cuando acompañamos a un grupo de dirigentes de un Partido que hoy está apoyando a nuestro candidato, a saludar a su líder nacional.

Mala respuesta el rechazo prepotente y a la fuerza frente a una actitud pacífica.Poco solidaria con quienes hasta hace poco luchamos juntos para terminar con 15 años de soberbia y prepotencia.

Es que no hemos aprendido y crecido con los valores republicanos y democráticos?

No creo que los líderes que encabezaran la marcha aprobaran ésto.Aunque su voz no se ha hecho oír.

Mientras tanto nosotros seguiremos creyendo en la convivencia de las ideas ,y el convencimiento y la razón para defenderlas.

Dr. M BARREIRO LISTA 20115.