Por arquitecto Eduardo Minutti integrante de la fórmula de German Intendente El Cambio Posible.

Te imaginas 5 años más de tu ciudad sin espacios públicos cuidados, de pastizales tomando los cordones, de calles destruidas, de un turismo que cayó a lo más bajo, de cada vez más salteños sin trabajo …

Digamos BASTA

“Que tu voto sea ÚTIL!!

No permitamos más, tanta mediocridad. Volvamos a sentir el orgullo por pertenecer a este hermoso lugar.. nuestro lugar. No votamos partidos, sino a Salteños para conducir los destinos de los salteños, No te arriesgues. Ayúdanos a cambiar el destino…

ES GERMAN O “TODO QUEDA COMO ESTA”