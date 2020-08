Hablamos de lo que podemos hablar…porque estamos en política

En los últimos días sentí que la política y las vivencias como sociedad no fueron compatibles, no se llevaron de la mano.

Es como imaginar que el bien común pasa exclusivamente por la carga de la billetera o que ropa vestimos.

Ciudadanos surgió desde un lugar colectivo, sin demagogia, sin mentirnos.

La agresión cobarde y violenta a un militante frenteamplista no generó más en mi que el profundo rechazo.

No somos, como espacio político, defensores de la comodidad.

Venimos de una forma de vivir que nos compromete, desde el mate a primera hora hasta el café de las buenas noches.

Soy un convencido, como Ciudadano, que la realidad puede cambiarse.

El mejor escenario es la reconstrucción, el volver a pensar.

En ese mensaje la unidad es clave.

Una unidad construida, edificada, confiable.

Capaz de reconstruir redes destruidas de relacionamiento, de convivencia, del sano vivir.

La falta de trabajo, la falta de plata, la falta de futuro, nos lleva a todos a la falta del más sagrado relacionamiento social….el respeto.

Desde ese respeto pretendemos construir este colectivo político convencido que si me dan la responsabilidad no voy a fallar en hacerlo entre todos.

Miguel Feris