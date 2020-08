Por Gonzalo Leal.

El camino político es muy dinámico

Y la verdad suceden cosas que uno no puede controlar y necesariamente hay que amoldarse.

Somos nuevos y lo hacemos de corazón

Nunca pedimos ni reclamamos cargos

con mi familia estamos acostumbrados a lucharla.

Muchas veces en desventaja

Pero siempre seguimos con la frente alta

Ustedes saben que me gusta mucho la natación.

Y en las competencias de aguas abiertas suceden imponderables no es lo mismo, que en la la piscina que está casi todo controlado.

Nunca abandoné ni en las peores condiciones hasta incluso llegar inconsciente.

Se que esto es una gran montaña

Pero entiendo que solo siguiendo adelante y respetando a los que nos apoyan y a los que han trabajo para crear este gran movimiento naranja , será posible realizar un cambio dentro y fuera del partido Colorado.

Seguimos con la misma ilusión con las mismas ganas y con nuestros sueños intactos.

Somos idealistas si

Somos optimistas si

Y queremos ser los transformadores de la realidad.

Mucho nos duele todo lo que está sucediendo en la sociedad y nos comprometernos a dar lo mejor de nosotros para transformarla.

El movimiento naranja sigue.

La fórmula está intacta.

Y vamos a dar lucha.