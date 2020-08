La pregunta del millón

La pregunta que mas me hacen desde que estoy en la actividad política, es cómo salimos de esta situación.

Todo el mundo se da cuenta que como estamos, no podemos seguir y que queremos salir y volver a vivir en un lugar del que nos sintamos orgullosos. Les soy sincero, quiero volver a escuchar que somos los «creídos» del interior y contestar “es que como Salto no hay», como lo hacíamos antes.

Y la salida es crear más trabajo, crear más negocios, emprendimientos, y sobre todo: Pymes, pequeñas y medianas empresas.

El 99 % de las empresas en Uruguay son pymes y dan trabajo al 90% de la población.

Existe un parámetro en el cual se mide la existencia de pymes cada mil habitantes, la media de la región es de 44 pymes por cada 1 mil personas. Argentina – que está pasando por un momento muy difícil- mide 14 pymes cada 1.000 habitantes, Chile 58 y Australia 88.

Salto tiene 32 pymes cada 1.000 habitantes, mejor que los vecinos pero bastante peor que la media de la región.

Nos va la vida en lograr que el nacimiento de pymes sea mayor que el cierre de las mismas, proceso que está en declive desde 2015, mucho antes de la pandemia.

Ustedes se preguntarán , ¿y cómo se hace para crear más trabajo, cómo se hace para crear la cantidad de pymes que necesitamos? Y la respuesta es, acciones, cosas que no podemos dejar de hacer, de intentar, de investigar. Hay una secuencia que se repite en casi todos los casos.

– Los problemas económicos se atacan con mas trabajo

– Para que tengamos más trabajo hay que traer inversiones.

– Las inversiones se dan con un fin de lucro, persiguiendo una ganancia.

– Para lograr una ganancia se necesita un lugar con las reglas claras, ambiente seguro, costos competitivos y un mercado de un tamaño adecuado al emprendimiento.

Sin pretender dar una clase de emprendedurismo, en Salto se ha abandonado varios de estos aspectos, el ambiente no es seguro ni prolijo, sin una guía clara de hacia dónde vamos, hay crecimiento del informalismo, descreimiento general, sin políticas de frontera que nos defiendan de los bandazos de los vecinos y gobernantes con muy pocas iniciativas e ideas y sobre todo sin respaldo en Montevideo.

A los inversores hay que ir a buscarlos, convencerlos que vengan, se han abandonado las ferias, congresos, seminarios, exposiciones, presenciales o virtuales.

Nosotros vamos a poner a Salto en el mapa nuevamente, necesitamos volver a aparecer en el radar de los inversionistas y que nos elijan porque los ambientes favorables para los emprendimientos, que se hacen y se construyen.

Sabemos donde estamos parados, hemos tenido la oportunidad de haber visto otras cosas, otro lugares para poder compararnos y para saber por dónde va el mundo y nosotros no deberíamos quedar atrás. Y debemos presionarnos a que si otro tiene algo que está bueno nosotros también lo podemos tener y no resignarnos.

Por mi actividad comercial, he estado en contacto con muchos políticos y me ha pasado de hablar de estas cosas y que me miren como si estuviera hablando de cómo aterrizar en Marte.

Por eso, tenemos que tener a dirigentes que estén a la altura no solo de gobernar un departamento como Salto, sino llevarlo nuevamente a los lugares que supo estar.

Adaptarnos a la realidad y al hecho de que el avance tecnológico y la sustitución de puestos de trabajos por máquinas es un gran desafío que se viene. En el 2050, por lo menos la mitad de los trabajos de hoy no van a existir. Si vivo voy a tener unos 80 años para entonces y quisiera mirar para atrás y estar tranquilo que este tema me ocupó fuerte y que hice lo que estuvo a mi alcance para enfrentarlo.

Tenemos una vida sola, y me quedan no muchos intendentes para ver asumir, acá tengo a mis hijos, mi familia, mis amigos, mis sueños están acá y también los motivos de mi desvelo.

Nosotros asumimos este compromiso convencidos que nos jugamos mucho más que una elección el 27 de setiembre, es la única oportunidad de torcer este presente, cambiar el gobierno departamental y poner lo mejor que tenemos, que es a German Coutinho para liderar esta cruzada que nos convoca a todos.