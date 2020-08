A 50 días de la elección los dirigentes políticos del Frente Amplio y del Partido Nacional siguen jugando con las necesidades de la gente. Y lamentablemente autoridades del gobierno nacional se prestan al juego. Germán Coutinho asumió el gobierno departamental con más de 15 mil desocupados. Sin prometer ni ilusionar a los Salteños ganó la Intendencia en 2010 y prontamente salió a gestionar inversiones (hotel 5 estrellas en Arapey, reconstrucción y vuelta al funcionamiento del Hotel Salto , construcción del barrio Laureles en Viera y Apolón, reapertura de los frigoríficos, las 3 plantas de energía renovable, modificaciones del Plan Director que permitieron la construcción de edificios en la ciudad y muchas iniciativas más), todo lo que llevó a descender en forma importante el desempleo. Cuando se sale a prometer y publicitar que en cualquier momento llegan las inversiones a Salto y tantas grandes obras más, no se es serio ni responsable. No señores: no prometan ni anuncien tanto. Sólo concreten y demuestren que tienen la capacidad de gobernar el departamento como lo hizo Germán como Intendente! Por ese motivo estamos trabajando día a día, de manera que más salteños puedan realmente vivir mejor!

Alberto de Mora

Lista 20115 de Vamos Salto