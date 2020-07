Encuestadora FOCUS: FA 32%, PC 28%, PN 20% y UP 1%

En la mañana de este miércoles 29 de Julio, el Lic. Erik Bremmerman, principal de la Encuestadora FOCUS, presentó los números de su último trabajo realizado entre los días 20 y 27 de julio.

Se entrevistó a 600 personas de la zona urbana y sub urbana, excluyendo a la rural que comprende a los Municipios. El trabajo final cuenta con un margen de error de +/- 5%.

Si las elecciones departamentales fueran este domingo, un 32% de los salteños votaría al Frente Amplio, el 28% votaría por el Partido Colorado, un 20% lo haría por el Partido Nacional y un 1% optaría por Unidad Popular. Un 5% votaría anulado, indecisos son un 4% y un 10% expresó que no sabe – no contesta.

En la interna de cada Partido se encuentran definidas las principales candidaturas. En el Frente Amplio, el ex Intendente Andres Lima vota el 73%, mientras que Soledad Marazzano recibe el 15% de adhesión. El restante 12% son votos al lema, indecisos o que no sabe – no contesta.

En el Partido Colorado, el Senador Germán Coutinho lidera con el 84% de intención de voto, seguido por Gonzalo Leal con un 6% y Miguel Feris con un 5%.

En el Partido Nacional, Carlos Albisu recibe el 69%, seguido por Francisco Blardoni con el 20% y Cesar Mari con el 3%.

Bremmerman destacó lo que es el trabajo de las estructuras políticas, que en materia territorial permiten una mayor llegada a la gente y definen una elección, donde en este sentido encontramos dos súper estructuras como lo son la de Andres Lima por el Frente Amplio y la de Germán Coutinho por el Partido Colorado, quienes diariamente se encuentran en actividad por las diferentes zonas, Barrios, asentamientos y localidades del Departamento.