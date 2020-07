Diputado Albernaz: ¿La opción está en las designaciones directas o en los legisladores de la coalición?

El Diputado por Cabildo Abierto, Rodrigo Albernaz, estuvo en la noche de este martes en el programa Animal Político que conduce Jorge Rodriguez, en donde señaló los motivos por los cuales decidió acompañar, respaldar y trabajar por la candidatura a la Intendencia del Senador Germán Coutinho.

Albernaz expresó que como representante nacional de quienes trabajaron por Manini Rios, es ahora trabajar por el cambio a nivel departamental, el que quieren más de un 60% de los salteños. Ante el anuncio de un Frente Amplio encolumnado con la determinación de mantener la Intendencia de Salto, debemos tener una visión clara como coalición multicolor que funcionó en lo nacional y que sorprendentemente no funcionó en lo departamental, constandole que fue a instancias de decisiones del Partido Nacional local.

El Diputado por Cabildo Abierto señaló que el mensaje tiene que ser claro, donde la opción de la coalición multicolor está en el 100% de los legisladores de la coalición en su condición de salteños, como lo son su figura, la del Diputado Omar Estévez y la del Senador Germán Coutinho. En cambio auguró que la representación no está en las designaciones directas de confianza política. Como salteños integrantes de la coalición defendimos y votamos la LUC, que es un proyecto del Partido Nacional, donde Cabildo Abierto votó el 100% de los artículos.

En cuanto a los legisladores, recordamos que Salto es el único Departamento que por su bajo caudal electoral, el Partido Nacional no cuenta con ningún representante en el Parlamento, por lo que la defensa de la coalición multicolor nacional en Salto se resume en la actuación del Senador Germán Coutinho y en los Diputados Albernaz (CA) y Estévez (PC).

La joven y prometedora figura de la política departamental, hoy representante nacional por el novel partido liderado por el ex Comandante Guido Manini Rios, aseguró que esto es un sentir popular, una decisión que no se puede tomar desde Montevideo y donde está convencido que la opción de cambio posible para el Departamento está en la fórmula que lidera el Senador Germán Coutinho. Lo apoyamos no solamente porque no haya otra opción, sino que además es el más capaz para resolver los problemas departamentales y hacer que Salto vuelva a ser motivo de orgullo de todos nosotros.