Las próximas elecciones del 27 se van a decidir entre Germán y Lima

Este 18 de julio, fecha tan importante para los salteños y por supuesto para todos los uruguayos, la lista 20115 siguió trabajando para que se produzca el cambio el próximo 27 de setiembre con Germán Intendente.

Mientras desde Barrio Artigas nos llegaban noticias de “escándalos” entre quienes estaban recorriéndolo, la 20115 seguía visitando y charlando con vecinos. En esta jornada acompañamos a Germán en su caminata en la Zona este, pero además otros dirigentes caminaron los Barrios Salto Nuevo, Fátima, Ceibal y Colonia Garibaldi.

En Salto Nuevo visitamos Barrio los Olvidados, un Barrio que Germán hizo a nuevo durante su gestión y hoy tiene muchas necesidades. Nuevamente vemos un Barrio caído, un Barrio que no cuenta con el apoyo de la Intendencia y con vecinos que creen que Germán es el único cambio posible.

En Barrio Fátima no se puede entender como la Intendencia de Lima no se ocupó de las familias que ahí residen, nos comentan los vecinos que las falsas promesas de Lima los engañaron en el año 2015 para no acompañar a Germán, pero en la actualidad necesitan un cambio, necesitan que vuelva Germán para tener esperanza de trabajo y esperanza para reactivar Salto y colocarlo nuevamente en los primeros puestos de la Región, para que las inversiones vuelvan.

En resumen los vecinos entienden que las próximas elecciones del 27 de setiembre se van a decidir entre Germán y Lima, entre el cambio y la continuidad. Con Germán hay esperanzas, con Lima vamos a tener más de lo mismo, por eso el vecino quiere identificar su casa, quiere tener su lista para que el 27 de setiembre Germán vuelva a ser el intendente de todos los Salteños!!!