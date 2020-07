Intensa labor de la lista 20115 visitando vecinos y amigos que creen en el cambio posible con Germán Intendente.

Estos días nuestros referentes visitaron Barrio Artigas, Barrio Los Teros, Salto Nuevo, Quiroga, San José, Cerro, Zona Este y recorrieron el Interior.

“La verdad que da fuerzas continuar por este camino cuando recibimos el cariño de la gente”, esas fueron las palabras de Germán Coutinho en una de las reuniones llevada a cabo los pasados días. Germán se muestra como un candidato abierto a escuchar, un candidato que encara de frente todas y cada una de las situaciones que plantean los vecinos, y para cada una de ellas tiene un plan de acción que llevará adelante con un Plan de Gobierno ideado por el mejor equipo técnico jamás conformado para Salto hasta el momento.

El Gobierno de Lima actualmente está intentando hacer lo que no hizo durante 5 años, está por ejemplo llevando relleno a diferentes puntos de la ciudad, está prometiendo terrenos a quienes le den su voto o le organicen una reunión, en definitiva está comprando votos jugando con la necesidad de la gente. Muchos vecinos nos dicen que prefieren a Germán, que el cambio que necesitamos sólo lo encuentran en Germán, pero que no pueden identificar sus casas por temor a la represalia del Gobierno de turno; la verdad que da pena escuchar a un salteño que quiere ejercer su libertad política, su libertad de expresión, pero no puede hacerlo porque el gobierno de Lima ejerce presión sobre esa libertad coaccionándola a cambio de relleno o la promesa de un terreno…

Con Germán Coutinho encontramos libertad, encontramos una Intendencia abierta a todos, Germán va a gobernar para todos los salteños, para los que lo voten y para quienes no; no debemos olvidar que en el 2015 Germán perdió la Intendencia por un poco más de mil votos, no debemos olvidar que Germán fue el mejor Intendente de la región durante 4 años y medio; por todo esto y mucho más debemos darle otra oportunidad, debemos confiar en el único cambio posible para Salto, debemos confiar en Germán Intendente.

Este 27 de setiembre los salteños vamos a decidir entre más de lo mismo con Lima, o el cambio con Germán, vamos a decidir entre una Intendencia que dejó el peor déficit para los salteños y parece que está bien porque lo “heredó” y sólo hizo Publicidad durante 5 años, y otra Intendencia liderada por Germán Coutinho y su equipo técnico que solo piensan en el bienestar de todos nosotros; porque en definitiva por eso le prestamos nuestro voto a los Gobernantes, porque confiamos en que su gestión nos va a beneficiar como ciudadanos, confiamos en que su Gobierno va a velar por el bienestar de nuestros hijos, conocidos y vecinos.

Acompañá el cambio con Germán Coutinho, votá la 20115, para que Salto sea nuevamente la ciudad modelo que queremos, Germán Intendente!!!