FRENTE AMPLIO CERRO FILAS Y VA POR TODO.

El 13 de Marzo con la llegada del Covid-19 se marcó un antes y un después en el País. Teníamos una Elección Departamental a 57 días con el Gobierno Nacional recién asumido.

Un escenario en Salto con el Frente Amplio en busca de retener el Gobierno, el Partido Colorado y el Nacional intentando cortar esa aspiración; y Unidad Popular buscando tener representación en la Junta Departamental.

Que cambió ?

En Mayo era una Elección Deprtamental y ahora no se muestra de la misma manera.

Ahora podría medirse como un plebiscito anticipado de la Gestión Nacional.

Frente Amplio=

Las diferencias con Lima a mayo son olvidadas por la presencia del Gobierno Nacional Multicolor.

Podríamos enumerar algunos motivos como la Aprobación de la LUC, sumado al Presupuesto que se viene con ajustes en muchas áreas.

El Frente Amplio ya esta pensando en el 2024 como Política Nacional. Sectores en Salto que no estaban activos, hoy entienden que sumar Intendencias en todo el País es demostrarle a Lacalle y su gobierno que no van por el Camino correcto.

Se terminó el RECREO para el Gobierno!

Movilizaciones como las del SUNCA con 15000 obreros y todos los paros del mes de julio son señales que el PIT CNT no está dispuesto a tolerar medidas que implican un retroceso.

El Frente Amplio empieza a volver marcando territorio en las Intendencias y sería una señal de que la gente se arrepintió del Cambio.

No es casual que salieran todos lo sectores del Frente Amplio de Salto que en Mayo estuvieron inactivos.

El escenario CAMBIÓ en Salto.

Dejaron de ser el Partido Colorado y el Partido Nacional intentando ganarle a Lima – Marazano.

En septiembre será un plebiscito contra el Gobierno Nacional.

El Frente lo plantea así.

Encontraron algo que los une y hoy sus diferencias con Lima pasan a ser simples detalles.

El mejor ejemplo es cuando Ancap corta el suministro de servicios, al otro día todo el Frente Amplio salió a denunciar la ingerencia del Gobierno Nacional.

Tienen claro que ganar Salto y muchas Intendencias del pais serian un golpe duro al gobierno MULTICOLOR.

En Mayo era ganarle a LIMA… Hoy es 100% más difícil porque se enfrentan al Frente Amplio.

Martín Giovanoni