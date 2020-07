Germán es el cambio que necesitamos!!!    

A la lista 20115 no la detiene el frío, en la tardecita de ayer y la mañana de hoy seguimos visitando vecinos y coordinando actividades para que Germán vuelva a ser el Intendente de todos los Salteños. Las visitas se realizaron en Barrio Progreso, Villa España y Cerro, para terminar con reunión de Dirigentes en Barrio Artigas.

Además de todo esto nuestra Edil Carmen Ortiz, junto al Diputado de Salto y de la 20115, Omar Estévez y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Salto, estuvieron en la ciudad de Montevideo realizando trámites y presentando proyectos que próximamente daremos a conocer.

Nuestro compromiso es con la gente de Salto, lamentablemente la crisis vivida hizo aún más visible la pobreza existente en diferentes zonas de nuestro Departamento, por eso estamos para escuchar, estamos para ayudar; Germán lo dice y lo repite en cada discurso, “queremos crear una Intendencia de mano tendida”, y no vamos a parar hasta que Germán pueda gobernarnos y pueda demostrar que si se puede, que si se puede recuperar un Salto que parece nunca va a salir de este pozo que se encuentra. El Gobierno del Frente Amplio no colmó las expectativas que se planteó, no cumplió con lo que prometió y se olvidó de quienes le prestaron su voto en el 2015, no pueden creer los vecinos como ahora faltando 70 y pocos días vuelvan a pedir el voto nuevamente y con las mismas promesas, las mismas “falsas” promesas que no cumplieron y no van a cumplir. Con Germán se vivía mejor, con Germán había trabajo, con Germán se podía ir a hablar y plantear las inquietudes, Germán propone una Intendencia que va a estar para los vecinos, una Intendencia que se va a ocupar de los problemas cotidianos, pero esta vez con un gran equipo técnico que lo respalda y asesora en todos los temas fundamentales que ocupan a la Comuna Salteña.

Por todo esto es que la 20115 está trabajando, es porque creemos que Germán tiene la capacidad y el equipo técnico indicado para llevar a Salto adelante, Germán si propone, Germán si escucha, Germán si está preparado, Germán es el cambio que necesitamos!!!