Mario Berriel lanza su candidatura a Alcalde de Constitución con Germán Intendente

El próximo domingo desde la hora 10:00 en el Club Cádiz de Villa Constitución, Mario Berriel estará presentando su candidatura a Alcalde con el respaldo de 9 listas acompañando la candidatura de Germán Coutinho a la Intendencia.

Berriel estará presentando el equipo y las propuestas que pretende impulsar desde el Municipio, en donde adelantó que tendrá una gestión de puertas abiertas y mucho trabajo, para lo cual se viene preparando con mucha dedicación y empeño.

El ahora candidato colorado tuvo un paso por el Frente Amplio, integrando el equipo de gobierno de Andrés Lima, al cual renunció desencantado por su forma de llevar la gestión municipal y convencido de que el cambio para recuperar al Departamento es a través del Senador Germán Coutinho, que cuenta con la mejor fórmula, un Programa de Gobierno serio y responsable, y un importante respaldo de equipos técnicos y políticos.

Berriel presentará su candidatura con el apoyo de las listas: 13 del Doctor Carlos Rattin, la 15 de los jóvenes que encabeza Enzo Paique, la 22 del Mayor retirado Sergio Acuña, la 111 de funcionarios municipales, la 456 del ex Presidente de la Junta Departamental Alberto Villasboas, 934 del ex frenteamplista Julio Tavares, la 1115 que lidera el Alcalde de San Antonio Martin Barla, la 5050 de un reconocido dirigente barrial como lo es Francisco Regueira y de la 27115 de ex Director de Juventud Marcelo Galarza.