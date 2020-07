Confederación Litoral Norte: Salto y Paysandú no juegan sin público en OFI.

Se realizó el pasado sábado en Salto la reunión de la Confederación Litoral Norte, con la presencia de las cinco Ligas que la integran: Salto, Artigas, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Varios temas estuvieron sobre la mesa y muchos de ellos se definieron como ponencias para el Congreso de la OFI de setiembre.

El tema protocolo fue central, en la oportunidad se informó por parte del consejero de OFI, Héctor Coronel lo que fue el voto del protocolo que es el que deberá llevar adelante el fútbol amateur, pero que no es el elaborado por los profesionales del Interior sin oque se aplicó el de la AUF con algunos matices diferentes.

Coronel explicó que fue el único que votó en contra y que más allá de que pensó que alguno más lo iba a acompañar, quedó en solitario. Se solicitará a los profesionales que habían elaborado el protocolo que no se tuvo en cuenta, que realicen uno similar, para pedir que los partidos se puedan jugar con público, tomando las precauciones para que se puedan desarrollar sin inconveniente y enviarlo a las autoridades correspondientes, para ver si es posible, para una vez que se reanude la fase final de la Copa Nacional de Selecciones.

Salto y Paysandú fueron firmes a la hora de señalar que sin público en los estadios, no jugarán la fase final de la Copa de Selecciones. Tanto Salto como Paysandú, se clasificaron en las dos categorías, Mayores y Sub 17. Para el 2021 se decidió presentar una ponencia solicitando no se juegue en mayores y sí en juveniles a nivel de selecciones en la próxima Copa Nacional.