Lima y Chiriff mienten, hicieron la «calesita» con el fideicomiso, de eso no hablan

Cuando desde nuestra candidatura sostenemos de lo que se debe hablar, es en el entendido de ser honestos, cristalinos y justos en el uso de dineros públicos.

El ser honestos es hacer lo que se dice y decir lo que se hace.

Cristalinos en mostrar abiertamente donde se gestionan los dineros de todos y el fin que tienen los mismos.

Justos porque entendemos desde nuestro espacio político renovador, que el pensar en todos debe de dejar de ser un eslogan y pasar a ser una elección de vida.

En la última rendición de cuentas de la administración Lima – Chiriff, nuestros equipos técnicos detectaron algo que los responsables no cuentan, no dicen, no mencionan.

El fideicomiso de 333 Unidades Indexadas habiéndose pagado tres cuotas, se mantiene inmóvil. Es decir, el esfuerzo mediáticamente defendido de haberlo pagado durante tres años, no bajó en lo más mínimo la deuda.

Es decir, Salto hoy debe los mismos mil millones del comienzo.

De eso no hablan ni explican Lima o Chiriff.

Encontraron la vuelta a la calesita a que se acostumbraron muchos uruguayos o no tienen forma de explicar que lo que salió de pago al fideicomiso por una ventanilla, volvió a ingresar y simplemente se gastó?.

No asumimos tristezas de herencias malditas, asumimos el compromiso de hacernos responsables. Pero en serio porque de verdad de eso hablamos.

Miguel Feris