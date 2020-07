Los vecinos están abriendo los ojos y se dieron cuenta que el Frente Amplio mintió en su campaña para ganar la Intendencia del 2015, y miente ahora en su gestión.

La 20115 siempre se caracterizó por trabajar al lado de la gente, en los Barrios, donde se nota la necesidad que existe en nuestro Salto. Pero también debemos ser conscientes y participes de los grandes temas Departamentales, como ser la Rendición de cuentas nefasta, la deuda con ANCAP, los ingresos “honorarios” de funcionarios a ciertas actividades con la promesa de un ingreso efectivo en el próximo período, y por sobre todas las cosas el informe presentado por la Cra. Marazzano en contra de su propia agrupación, en contra de la gestión de Andrés Lima. Todos estos temas parece que no importan, parece que solo los Políticos hablan sobre estos temas, pero no hay que subestimar a la gente, al vecino que todos los días se levanta y escucha que la Intendencia de Lima dejo un déficit de millones (el doble de la Administración Germán), y este déficit se generó sin inversiones, se generó por la mala gestión realizada con el dinero de todos los Salteños. Con Germán se vieron obras, durante 4 años y medio Germán fue el mejor Intendente de la Región, con Germán la gente vivía feliz, si hubieron dificultades al final pero se solucionó con el Fideicomiso solicitado, pero parece que ahora el discurso del frente Amplio es que “su deuda” arrastra la deuda de Germán….no pueden seguir engañando así a la gente, aunque la gente ya se dio cuenta que eso no es posible, proveedores que se le deben miles de pesos, cheque diferidos firmados que no se sabe cómo se van a pagar, y un sinfín de etcéteras y por sobre todas las cosas un ADEOMS que hace oídos sordos a los reclamos de trabajadores e injusticias diarias. La gente nos pregunta: ¿Dónde está ADEOMS cuando se “contrata” gente a trabajar con la promesa de un futuro ingreso”?. Todas estas preguntas tienen una solo respuesta, pero la respuesta no es negativa, no vamos a seguir quejándonos de estas irregularidades, vamos a darle soluciones a la gente, es por eso que la lista 20115 confía en Germán Coutinho para sacar a la Intendencia y a Salto de este pozo, Germán tiene la experiencia y hoy está munido de un gran Equipo Técnico que lo respalda. Por esto y mucho más vamos a seguir trabajando día a día para que vuelva Germán, del lugar que nunca tuvo que irse, las mentiras que lo sacaron de la Intendencia hoy cayeron por su propio peso, los que dijeron que lo iban a hacer mejor endeudaron Salto por el doble. Este 27 de setiembre votá la lista 20115 con Presentado, De Mora y Subí, la lista de Paco Estévez Diputado!!!