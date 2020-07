La 18, la 18000 y la 1815 a la cancha de las elecciones de setiembre

3 candidatos colorados a la intendencia y un solo grupo de ediles a la Junta

Los candidatos colorados a la intendencia son experientes y bien contactados con los dirigentes nacionales del Partido y del Gobierno de Coalición: Sanguinetti, Talvi, Alfie, Cardozo, Larrañaga, Lacalle. Tienen mejor llegada al pueblo, pueden conversar con todos los sectores, ganas de hacer las cosas necesarias, aprendieron de los errores del pasado, son los que pueden procesar los cambios y dar vuelta la pisada de la situación del departamento.

El Partido Colorado llegará cabeza a cabeza a la victoria

La situación electoral en tendencia es la siguiente, el Frente Amplio y Andrés Lima en bajada; los blancos en el poder nacional están en subida; los colorados estarán en la final cabeza a cabeza en los últimos 100 metros de la carrera. En ambos casos, colorados y blancos, la victoria estaría dada por la clasificatoria de los tres candidatos por el lema. Albisu, Blardoni y Mari y en otro Coutinho, Feris y Leal. Todos tienen que votar por igual para garantizar la victoria del partido. Y en el caso de los colorados así lo harán en mayor medida.

Las tres listas calcadas a la Junta Departamental

Leonardo Vinci, Mario Kroeff, Diana Lucero.

Es el común denominador, del primero al último de la lista, con cada uno de los candidatos a intendente colorados. La 18 con Germán Coutinho, la 1815 con Miguel Feris y la 18000 con Gonzalo Leal. Una ingeniería electoral novedosa en la oferta electoral: los mismos nombres a la Junta Departamental, listas calcadas a la Junta pero con distintos candidatos a intendente, que acumulan entre sí, es la columna vertebral del gobierno cualquiera fuera el intendente colorado ganador de las elecciones. Es la lista de “los políticos”, para prestigiar el legislativo, sin improvisados, solo dirigentes políticos, conocedores, capaces, contendido, fuerza y coraje para potenciar la Corporación en futuro co-gobierno departamental.

La excepcionalidad y la distinción es precisamente que cambian los candidatos a intendente pero permanece el listado a la Junta Departamental. No es una lista para juntar votos de punta a punta del espectro ideológico, para conformar a todos, sino una propuesta seleccionada, particular, distintiva y seria. No hay marketing ni fanfarria, es puro sentimiento, valores y responsabilidad

Vinci, Kroeff y Lucero son pesos pesados, tienen ideología, formación y antecedentes para formar la columna vertebral legislativa de los candidatos colorados al Legislativo.