Con Germán vamos a vivir la VERDADERA COALICIÓN!!!

Este fin de semana la lista 20115 recorrió Barrios Don Atilio, Quiroga, Zona Noreste y Extremo Este (Barrio Calafí y aledaños) Barrio Cerro, Barrio Artigas y Uruguay, Municipio de San Antonio y también acompañamos a Germán Coutinho en su recorrida del sábado en la tarde en Zona Sur.

La constante en nuestras visitas es la aceptación de los vecinos, Salto es Colorado, Salto quiere ver a Germán Intendente. Lo dijo Germán en su Acto Virtual realizado el sábado por la noche donde agradeció a todas las listas que lo acompañan y también agradeció a la gente que pertenece a otros partidos pero que en esta oportunidad nos van a “prestar” su voto para que Germán sea Intendente.

La identificación de casas es una realidad, la identificación de casas con carteles y calcomanías no mienten, los vecinos quieren demostrar su apoyo recibiéndonos y permitiendo le expliquemos los proyectos que plantea Germán y su equipo técnico, donde algunos de esos proyectos fueron presentados por el equipo técnico de la lista 20115.

Las familias que nos reciben nos expresan su descontento con la actual Administración, porque al margen de la nefasta Rendición de Cuentas presentada, el vecino de los Barrios no entiende esos números tan elevados, el vecino le interesa se le brinden los servicios básicos de reparación de calles, arreglo de saneamiento, cordón cuneta, recolección de residuos, limpieza de baldíos, cuidado de espacios públicos, etc. Pero esos servicios no fueron contemplados por el Gobierno de Lima, los vecinos nos dicen que Lima les mintió, les prometió reparación de calles y no cumplió, les prometió obras para la Zona y no cumplió, con Germán las obras fueron realizadas, se notó una Intendencia de mano tendida hacia el vecino, se notó una Intendencia que se preocupaba por los problemas reales de todos y es por ello que entienden necesitamos un cambio, necesitamos que vuelva Germán para que Salto vuelva a ser un Departamento cuidado, un Departamento de oportunidades, donde los vecinos puedan sentirse orgullosos de la ciudad donde vivimos.

Para finalizar no podemos dejar de hacer referencia a las palabras de Germán y parte de su equipo técnico brindadas en el Acto Virtual que hacíamos referencia más arriba, palabras de motivación para todos los vecinos de Salto, porque Germán es asi!!! Germán se muestra de mano tendida hacia todos, explicando de forma directa y concisa como va a Gobernar Salto, como va a sacar a Salto de esta decadencia que nos encontramos, además de explicar el por qué quiere ser nuevamente Intendente de todos nosotros, Germán es un vecino de Salto, Germán quiere a Salto y lo quiere ver bien, Germán tiene mucha experiencia y tiene los contactos y vínculos necesarios para que desde la Capital lleguen los recursos hacia nuestro querido Salto, para que no se olviden del Norte, recordando que con Germán vamos a vivir la VERDADERA COALICIÓN!!!